ზვიად ცეცხლაძის მამა – „ეს პარტიული სასამართლოა, ხისტი ბრძოლაა საჭირო“

02.09.2025 •
ზვიად ცეცხლაძის მამა – „ეს პარტიული სასამართლოა, ხისტი ბრძოლაა საჭირო“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ბრძოლის მეთოდებს უნდა გადავხედოთ, აუცილებელია გაფიცვების და ბოიკოტის მკაცრი, ხისტი ფორმები, რაც სრულად ჯდება, როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობაში,“ – ამბობს ზურაბ ცეცხლაძე, ბათუმელი სტუდენტის, სინდისის პატიმრის, ზვიად ცეცხლაძის მამა.

დღეს, 2 სექტემბერს, სინდისის 8 პატიმარს, მათ შორის, ზვიად ცეცხლაძეს თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა. მოსამართლემ პოლიტპატიმრებს ბრალი გადაუკვალიფიცირა.

„ორგანიზებაც დაუტოვა, ჯგუფურობაც, უბრალოდ წლების შემცირების გზით წავიდა, რომ ამომრჩეველს წინასაარჩევნოდ დაუმტკიცოს, თითქოს ჰუმანიზმის ნიშნები არსებობს ამ ხელისუფლების პირობებში, თითქოს მეტ გამოსავალს არ აძლევდა კანონი, რომ გამამართლებელი განაჩენი გამოსულიყო.

ეს არის სრულად პოლიტიზებული გადაწყვეტილება, ეს სასამართლო არის პარტიული სასამართლო და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ხელისუფლების ორგანოები: სასამართლო, პროკურატურა და პოლიცია პარტიული ფუნქციონირებიდან გამოვგლიჯოთ და სახელმწიფოს სამსახურში ჩავაყენოთ.

ხისტი ბრძოლაა საჭირო. ამათ არ უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ქვეყანა აქციონ არათუ ბელარუსად, არამედ ჩრდილოეთ კორეად.

ამათ უნდათ, რომ მარადიულად დარჩნენ ხელისუფლებაში – გახანგრძლივებაზე არ ფიქრობენ, მარადიულად დარჩენაზე ფიქრობენ. გაფიცვები და ბოიკოტია საჭირო, ბრძოლა ბოლომდე,“ – უთხრა ზურაბ ცეცხლაძემ ჟურნალისტებს განაჩენის გამოცხადების შემდეგ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
