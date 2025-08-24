როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 24 აგვისტოს 21 საათიდან 25 აგვისტოს 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტეს რაიონში ელჭექის ხასიათის წვიმა;
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:
- დღისით: 25 – 30 გრადუსი სითბო
- ღამით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 20 – 25 გრადუსი სითბო
- ღამით: 7 – 12 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა ღამით 2-3 ბალი, დღისით 3-4 ბალი; ზღვის წყლის ტემპერატურა +27 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით 26 აგვისტოს მოსალოდნელია ზოგან ელჭექის ხასიათის წვიმა; მომდევნო ორ დღეს – 27 და 28 აგვისტოს კი აჭარაში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება.