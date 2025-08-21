რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 აგვისტო

- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 073 530 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +830]
- ტანკი – 11 120 ერთეული [+1]
- ჯავშანტექნიკა – 23 157 ერთეული [+5]
- საარტილერიო სისტემა – 31 789 ერთეული [+41]
- MLRS – 1 471 ერთეული [+1]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 209 ერთეული [+1]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 340 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 52 469 ერთეული [+315]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 565 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 59 316 ერთეული [+114]
- სპეცტექნიკა – 3 944 ერთეული [+1]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 20 აგვისტომდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 665 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 78 434 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 625 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 24 677 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 588 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 28 737 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 40 014 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
—
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
