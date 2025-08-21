მთავარი,სიახლეები

რუსეთმა უკრაინაში ამერიკული საწარმო დაბომბა – ზელენსკი

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ 21 აგვისტოს, ღამეს, ზაკარპატიის ოლქში, ქალაქ მუკაჩევოში მდებარე ამერიკულ სამოქალაქო საწარმოზე რუსეთმა რამდენიმე ფრთოსანი რაკეტით განახორციელა შეტევა.

„ამ ღამეს რუსეთის არმიამ თავისი ერთ-ერთი გიჟური ანტირეკორდი დაამყარა. მათ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის საწარმოები, საცხოვრებელი შენობები, ჩვენი ხალხი დაბომბეს. ძალიან მრავლისმეტყველია. საწარმოში ჯერ ისევ აქრობენ ხანძარს.

მაშველები ასევე მუშაობენ სხვა რეგიონებში – ზაპოროჟიედან ვოლინამდე. სულ, ღამით, უკრაინის წინააღმდეგ 574 დრონი და 40 რაკეტა გამოიყენეს. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილის ჩამოგდება შევძელით, სამწუხაროდ, არა ყველას.

რუსებმა ეს დარტყმა ისე განახორციელეს, თითქოს საერთოდ არაფერი შეცვლილა. თითქოს მსოფლიოს მხრიდან არანაირი ძალისხმევის გაწევა არ ხდება ამ ომის შესაჩერებლად. ამაზე რეაგირებაა საჭირო. მოსკოვისგან ჯერ კიდევ არ არის სიგნალი, რომ ისინი ნამდვილად აპირებენ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების დაწყებას და ამ ომის დასრულებას. ზეწოლაა საჭირო. მკაცრი სანქციები, მკაცრი ტარიფები“ – წერს ზელენსკი ტელეგრამზე.

ოფიციალური კიევის ცნობით, მუკაჩევოში რუსული დარტყმის შედეგად 15 ადამიანი დაშავდა. რუსულ მხარეს ამერიკულ საწარმოზე თავდასხმის შესახებ განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
