ბათუმში ქალმა 59 წლის ასაკში შვილი გააჩინა

19 წლიანი ლოდინის შემდეგ, ბათუმელ წყვილს, ნანა ურუშაძესა და გენადი ხომერიკს შვილი შეეძინათ.
ნანა ურუშაძე-ხომერიკმა პირველი შვილი 59 წლის ასაკში გააჩინა.
„ქალბატონი ნანა რეპროდუქტოლოგის მიერ დროულად იქნა გადმომისამართებული ირის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინაში“, სადაც ორსულობა მესამე დონის ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში მიმდინარეობდა,“ – ნათქვამია კლინიკის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში.
საკეისრო კვეთა ორსულობის 34-ე კვირაზე, 16 ივლისს ჩატარდა.
„მედინა“ ავრცელებს თავად დედის წერილსაც.
„არსებობს ოცნებები, რომლებიც წლების განმავლობაში გულში ცხოვრობენ იმედით, ლოდინითა და რწმენით.
19 წელი დედობის მოლოდინში გავატარე. ეს იყო გზა სავსე იმედით, ლოცვითა და დიდი სურვილით, რომ ერთხელ მაინც გამეგონა ძვირფასი სიტყვა „დაიბადა“.
დღეს კი, 59 წლის ასაკში, ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ პროფესიონალი და მზრუნველი გუნდის დახმარბეით ეს ოცნება ახდა,“- წერს ნანა ურუშაძე.
როგორც „მედინა“ წერს, ორსულობას მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ჯუმბერ უნგიაძე და მეან-გინეკოლოგი ხათუნა სამნიძე მართავდნენ.
კლინიკის ცნობით, დედა და ახალშობილი კლინიკიდან სტაბილურ მდგომარეობაში გაეწერნენ.