მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

ბათუმში ქალმა 59 წლის ასაკში შვილი გააჩინა

23.07.2026
ბათუმში ქალმა 59 წლის ასაკში შვილი გააჩინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

19 წლიანი ლოდინის შემდეგ, ბათუმელ წყვილს, ნანა ურუშაძესა და გენადი ხომერიკს შვილი შეეძინათ.

ნანა ურუშაძე-ხომერიკმა პირველი შვილი 59 წლის ასაკში გააჩინა.

„ქალბატონი ნანა რეპროდუქტოლოგის მიერ დროულად იქნა გადმომისამართებული ირის ბორჩაშვილის ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინაში“, სადაც ორსულობა მესამე დონის ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში მიმდინარეობდა,“ – ნათქვამია კლინიკის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში.

საკეისრო კვეთა ორსულობის 34-ე კვირაზე, 16 ივლისს ჩატარდა.

„მედინა“ ავრცელებს თავად დედის წერილსაც.

„არსებობს ოცნებები, რომლებიც წლების განმავლობაში გულში ცხოვრობენ იმედით, ლოდინითა და რწმენით.

19 წელი დედობის მოლოდინში გავატარე. ეს იყო გზა სავსე იმედით, ლოცვითა და დიდი სურვილით, რომ ერთხელ მაინც გამეგონა ძვირფასი სიტყვა „დაიბადა“.

დღეს კი, 59 წლის ასაკში, ჯანმრთელობის ცენტრ „მედინას“ პროფესიონალი და მზრუნველი გუნდის დახმარბეით ეს ოცნება ახდა,“- წერს ნანა ურუშაძე.

როგორც „მედინა“ წერს, ორსულობას მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ჯუმბერ უნგიაძე და მეან-გინეკოლოგი ხათუნა სამნიძე მართავდნენ.

კლინიკის ცნობით, დედა და ახალშობილი კლინიკიდან სტაბილურ მდგომარეობაში გაეწერნენ.

 

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 ოქტომბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 6 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 15 ნოემბერი

14 წლამდე მოზარდის მიმართ გარყვნილი ქმედებისთვის კაცს 10 წელი მიუსაჯეს 23.07.2026
14 წლამდე მოზარდის მიმართ გარყვნილი ქმედებისთვის კაცს 10 წელი მიუსაჯეს
ბათუმში ქალმა 59 წლის ასაკში შვილი გააჩინა 23.07.2026
ბათუმში ქალმა 59 წლის ასაკში შვილი გააჩინა
შსს აცხადებს, რომ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი პოლიციაში თავად გამოცხადდა 23.07.2026
შსს აცხადებს, რომ ონისე ოქრიაშვილზე თავდამსხმელი პოლიციაში თავად გამოცხადდა
ბათუმში დაჭრილი კაცის მდგომარეობა მძიმეა, ის ხელოვნურ სუნთქვაზეა 23.07.2026
ბათუმში დაჭრილი კაცის მდგომარეობა მძიმეა, ის ხელოვნურ სუნთქვაზეა
23 ივლისის მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში 23.07.2026
23 ივლისის მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში
„სარფის 8 კმ გვირაბის მშენებლობა რამდენიმე კვირაში დაიწყება“ – თუმცა ჯერ ხელშეკრულება არ არის დადებული 22.07.2026
„სარფის 8 კმ გვირაბის მშენებლობა რამდენიმე კვირაში დაიწყება“ – თუმცა ჯერ ხელშეკრულება არ არის დადებული