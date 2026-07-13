რუსეთში თანამდებობის პირმა თავისსავე ორგანიზებულ გათამაშებაში მანქანა მოიგო, ჩიტაში ოჯახის დღე აღნიშნეს 

ჩიტაში კულტურის სამინისტროს თანამდებობის პირმა მის მიერვე ორგანიზებულ გათამაშებაში მანქანა მოიგო. ამის შესახებ რუსული ტელეგრამ არხები წერენ.
8 ივლისს, ჩიტაში ოჯახის, სიყვარულისა და ერთგულების დღე გაუმართიათ, სადაც მონაწილეებს შორის გათამაშდა Lada Granta. ეს გათამაშება იმით დასრულდა, რომ მანქანა კულტურის სამინისტროში ერთ-ერთი დეპარტამენტის უფროსმა, ნიკოლაი გურულევმა მოიგო.
თავდაპირველად, თანამშრომლის მიერ ავტომანქანის მოგების შესახებ ინფორმაცია სამინისტრომაც გაავრცელა.
„გათამაშების ყველა მონაწილის მსგავსად, ისიც მოქმედებდა დადგენილი წესების შესაბამისად: მან ბილეთი ჩვეულებრივი წესით წარადგინა და არანაირი პრივილეგია არ ჰქონდა, როდესაც გამარჯვებული ლატარიის აპარატის გამოყენებით გამოვლინდა. მეორე დღეს გამარჯვებულმა პირადად მომმართა ახალი გათამაშების ჩატარების შეთავაზებით. ის მზადაა, მანქანა ახალ მფლობელებს გადასცეს“, – განმარტავენ სამინისტროში.
მას შემდეგ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განმეორებითი გათამაშების ჩატარების პირობა დადო. ტრანსბაიკალის კულტურის მინისტრმა, ალენა იაჩმენევამ, იმის პირობაც დადო, რომ მომავალ წელს ორგანიზატორებს ლატარიაში მონაწილეობა აეკრძალებათ.