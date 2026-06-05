რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა, რუსულ პროპაგანდისტულ „იზვესტიასთან“ საქართველოზე წარსულ დროზე საუბრისას ახსენა აშშ-ის ყოფილი სახელმწიფო მდივნის, კონდოლიზა რაისის ხშირი ვიზიტები საქართველოში და თქვა – „სრულიად აშკარა იყო, რომ სურდათ რუსეთისგან მოეგლიჯათ საქართველო…“
დღევანდელობაზე საუბრისას კი ლავროვმა საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატულობას გაუსვა ხაზი, ამავდროულად კი ევროკავშირის „გასაშავებლად“ კი ყალბი ინფორმაციები მოიშველია.
„რაც შეეხება საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობას, ისინი ადასტურებენ კურსს ევროკავშირისკენ, თუმცა იციან, რომ ასეთ შემთხვევაში საქართველო ვეღარ იქნება ის ქვეყანა, რომელიც ცნობილია თავისი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებით.
ნებისმიერი სასოფლო-სამეურნეო ქვეყანამ, რომელიც ევროკავშირის გაფართოების ეტაპზე შევიდა, მეორე თუ მესამე „ტალღის“ დროს, დაკარგა თავისი სასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრია, რადგან ამ გაერთიანებას ჰყავს თავისი „მეტრები“ საკუთარი სოფლის მეურნეობით, ფერმერებითა და ინტერესებით.
ამჟამად, საქართველოს ვაჭრობის 70% რუსეთსა და დსთ-ს სხვა ქვეყნებზე მოდის. მნიშვნელოვანი წილი ასევე ჩინეთთან და სხვა ქვეყნებთანა.
ეს ყველაფერი სერიოზულად დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ საქართველო ევროკავშირში შევა, იმის გათვალისწინებით, თუ რა მოთხოვნებს უყენებს ბრიუსელი ახალ წევრებს. რომ აღარაფერი ვთქვათ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან შეერთების მოთხოვნაზე, ევროკომისიის ყველა საგარეო პოლიტიკური ქმედების აღიარების მოთხოვნაზე…
მჯერა, რომ ახლა საქართველოში პრაგმატიკოსები არიან, როგორ უკვე ვთქვი. ჩვენ რეგულარულ ურთიერთობებს ვინარჩუნებთ. რუს ტურისტებს უყვართ საქართველოს ბუნება და ქართული სტუმართმოყვარეობით ტკბობა“.