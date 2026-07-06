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რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 11 მშვიდობიანი მოქალაქე

06.07.2026
რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 11 მშვიდობიანი მოქალაქე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინაში, კიევში, 6 ივლისის ღამეს რუსული თავდასხმის შედეგად მინიმუმ 11 ადამიანი დაიღუპა, 46 დაშავდა, მათ შორის ორი ბავშვი – იუწყება უკრაინული მედია ოფიციალურ ცნობებზე დაყრდნობით.

თავდასხმის შედეგად მინიმუმ 15 საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა.

დაღუპულთა და დაშავებულთა საბოლოო რაოდენობა ჯერ ისევ ზუსტდება.

უკრაინის სამაშველო სამსახურის ცნობით, პოდოლსკის რაიონში ცხრასართულიან შენობაში გაჩენილი ხანძრის ადგილზე სამუშაოები გრძელდება, მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ, ადგილზე კი ფსიქოლოგები მუშაობენ.

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უკრაინის ფოტო: უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახური

 

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