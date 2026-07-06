რუსეთის თავდასხმა კიევზე – დაიღუპა მინიმუმ 11 მშვიდობიანი მოქალაქე

უკრაინაში, კიევში, 6 ივლისის ღამეს რუსული თავდასხმის შედეგად მინიმუმ 11 ადამიანი დაიღუპა, 46 დაშავდა, მათ შორის ორი ბავშვი – იუწყება უკრაინული მედია ოფიციალურ ცნობებზე დაყრდნობით.
თავდასხმის შედეგად მინიმუმ 15 საცხოვრებელი შენობა დაზიანდა.
დაღუპულთა და დაშავებულთა საბოლოო რაოდენობა ჯერ ისევ ზუსტდება.
უკრაინის სამაშველო სამსახურის ცნობით, პოდოლსკის რაიონში ცხრასართულიან შენობაში გაჩენილი ხანძრის ადგილზე სამუშაოები გრძელდება, მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ, ადგილზე კი ფსიქოლოგები მუშაობენ.
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უკრაინის ფოტო: უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახური