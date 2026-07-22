მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

კურორტ გომისმთაზე 3 სახლი დაიწვა

22.07.2026
კურორტ გომისმთაზე 3 სახლი დაიწვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გურიაში, კურორტ გომისმთაზე სამი სახლი დაიწვა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. შემთხვევა წუხელ, 21 ივლისს მოხდა.

როგორც სოციალურ ქსელში თვითმხილველები წერენ, ხანძრის ჩაქრობა ადგილზე მყოფმა მოქალაქეებმა სცადეს, მაგრამ უშედეგოდ. ოზურგეთიდან კურორტზე ავიდა სახანძროს მანქანაც, თუმცა მოქალაქეების თქმით, ამ დროს ხანძარი უკვე ჩამქრალი იყო.

ოზურგეთის მერიის პრესცენტრში კი, „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ კურორტზე მუშაობენ სახანძრო სამსახურის, ასევე სასწრაფო-სამედიცინო სამსახურის მორიგე ჯგუფები, ოზურგეთიდან კი, ადგილზე დამატებითი ჯგუფი ავიდა.

შსს-ს პრესცენტრის ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სსკ-ის 187-ე მუხლით [ნივთის დაზიანება, ან განადგურება]

სქრინი ფეისბუქჯგუფში „გომის მთა“ გავრცელებული ვიდეოდან

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
„ყველაფერი დაგვეწვა“ – ოჯახი 5 ბავშვით უსახლკაროდ და დახმარების გარეშე დარჩა
„ყველაფერი დაგვეწვა“ – ოჯახი 5 ბავშვით უსახლკაროდ და დახმარების გარეშე დარჩა
ბათუმში გორგილაძის ქუჩაზე ხანძარია
ბათუმში გორგილაძის ქუჩაზე ხანძარია
დაკვამლიანება იყო ბათუმში, პუშკინის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში
დაკვამლიანება იყო ბათუმში, პუშკინის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში
ჩაქვში, ქობულეთის შემოვლით გზასთან ახლოს ხანძარი იყო
ჩაქვში, ქობულეთის შემოვლით გზასთან ახლოს ხანძარი იყო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 აპრილი

Vakho Sanaia Becomes First Journalist Ordered to Detention Over Facebook Posts 22.07.2026
Vakho Sanaia Becomes First Journalist Ordered to Detention Over Facebook Posts
კურორტ გომისმთაზე 3 სახლი დაიწვა 22.07.2026
კურორტ გომისმთაზე 3 სახლი დაიწვა
სარფსა და ფოთში იარაღის უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე 2 პირი დააკავეს – შსს 22.07.2026
სარფსა და ფოთში იარაღის უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე 2 პირი დააკავეს – შსს
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 22 ივლისი 22.07.2026
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 22 ივლისი
ვინ არის მიხაილო დრაპატი, უკრაინის ახალი მთავარსარდალი 22.07.2026
ვინ არის მიხაილო დრაპატი, უკრაინის ახალი მთავარსარდალი
რას მოუტანს საქართველოს თურქმენეთის განათლების სისტემასთან თანამშრომლობა – ინტერვიუ 21.07.2026
რას მოუტანს საქართველოს თურქმენეთის განათლების სისტემასთან თანამშრომლობა – ინტერვიუ