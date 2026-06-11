მუნიციპალური ინსპექცია ბონის ბაზრის მოვაჭრეებს 500-დან 2000 ლარამდე ჯარიმებით ემუქრება

ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ბონის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფ მოვაჭრეებს აფრთხილებს.
მუნიციპალური ინსპექცია წერს, რომ ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვაჭრეები უნებართვო კომერციულ საქმიანობას ეწევიან და საზოგადოებრივ ადგილებს თვითნებურად ზღუდავენ.
„პროდუქციის უკანონო რელიზაციის მიზნით ტროტუარზე მოწყობილი უსახური კონსტრუქციები, ტურისტული ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს და მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას უშლის ხელს.
უკანონო საქმიანობის აღკვეთის გაფრთხილების შემდგომ, გარემოვაჭრეების წინააღმდეგ გატარდება უფრო მკაცრი სამართლებრივი ღონისძიებები.
საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის თვითნებური შეზღუდვა გამოიწვევს ფიზიკური პირის 500, ხოლო იურიდიული პირის 2 000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას,“- ნათქვამია ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის განცხადებაში.