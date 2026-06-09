30 წლის რამაზ ნინიძეს დახმარება სჭირდება – ის სტამბოლის კლინიკაშია

30 წლის რამაზ ნინიძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება. ორი მცირეწლოვანი შვილის მამა მძიმე მდგომარეობით სტამბოლში, ერთ-ერთ კლინიკაშია მოთავსებული.
რამაზ ნინიძემ მიმდინარე წლის იანვარში, მაშინ მიიღო მძიმე დაზიანება, როდესაც საკუთარი საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადავარდა [სამსახურიდან გვიან დაბრუნებულ რამაზს სახლის კარები რომ არავინ გაუღო, შეეშინდა ოჯახში ბუნებრივი გაზის გამათბობლის გამო რამე უბედურება ხომ არ მოხდა და აივნიდან სცადა ბინაში შესვლა].
ახალგაზრდა კაცს ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩაუტარდა ოპერაცია, რის შედეგადაც პარალიზებული დარჩა.
„ოპერაციის შემდეგ, წელს ქვემოთ ვერაფერს ვერ გრძნობს. დაჟეჟილი ადგილები იქცა ნაწოლებად. პაციენტი იყო ბინაზე, რადგან ამ ნაწოლებით კლინიკებში მკურნალობა არ ხდებოდა. ბინაზე ყოფნის გამო პაციენტის მდგომარეობა გართულდა და დამძიმდა. ჭრილობების შეხვევის დროს, როცა ვამუშავებდით, ჭრილობიდან სისხლი სდიოდა,“ – ამბობს რამაზ ნინიძის და მადონა ნინიძე.
მადონა ნინიძის თქმით, საქართველოში ვერცერთ კლინიკაში რომ ვერ იპოვეს შესაბამისი სერვისი, რაც რამაზს სჭირდებოდა, თურქეთში დაიწყეს ძიება. კლინიკების უმეტესობა წინასწარ ითხოვდა თანხას.
„კეთილი ადამიანების დახმარებით ვიპოვეთ კლინიკა, რომელსაც გავუგზავნეთ რამაზის ფორმა 100, მისი მდგომარეობის ამსახველი ვიდეოები და დათანხმდა მიეღო პაციენტი.
რამაზს აქვს მძიმე მდგომარეობა, დაწყებულია სეფსისი, შესაძლოა დასჭირდეს ფეხების ამპუტაცია. საქართველოდან თურქეთში რომ ჩამოგვეყვანა რეანიმობილის ფული არ გვქონდა, ამიტომ მინივენი დავიქირავეთ ჩვენი სახსრებით და ისე ჩამოვიყვანეთ. უკანასკნელი თანხები დავხარჯეთ, რომ როგორმე ჩამოგვეყვანა და ჩემი ძმა გადაგვერჩინა. ახლა მხოლოდ ხალხის იმედი გვაქვს, ნებისმიერი თანხა დაეხმარება ჩემს ძმას,“ – ამბობს მადონა ნინიძე.
მადონა ნინიძის თქმით, რამაზს კვლევები ჩაუტარდა და რამდენიმე დღე უნდა დაელოდონ პასუხებს. შემდეგ კი დაიგეგმება მკურნალობა. ამ ყველაფერს კი დიდი თანხები სჭირდება. შესაბამისად, თითოეული ლარი გადამწყვეტია.
რამაზ ნინიძის დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ თანხა ჩარიცხოთ მისი მეუღლის, ნანა უზუნაძის ანგარიშის ნომერზე.
თიბისი ბანკი
ანგარიშის ნომერი: GE18TB7209345161100004
მიმღები: ნანა უზუნაძე
საქართველოს ბანკი
ანგარიშის ნომერი:
GE22BG0000000595652679
მიმღები: ნანა უზუნაძე