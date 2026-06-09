მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

30 წლის რამაზ ნინიძეს დახმარება სჭირდება – ის სტამბოლის კლინიკაშია

09.06.2026
30 წლის რამაზ ნინიძეს დახმარება სჭირდება – ის სტამბოლის კლინიკაშია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

30 წლის რამაზ ნინიძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება. ორი მცირეწლოვანი შვილის მამა მძიმე მდგომარეობით სტამბოლში, ერთ-ერთ კლინიკაშია მოთავსებული.

რამაზ ნინიძემ მიმდინარე წლის იანვარში, მაშინ მიიღო მძიმე დაზიანება, როდესაც საკუთარი საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადავარდა [სამსახურიდან გვიან დაბრუნებულ რამაზს სახლის კარები რომ არავინ გაუღო, შეეშინდა ოჯახში ბუნებრივი გაზის გამათბობლის გამო რამე უბედურება ხომ არ მოხდა და აივნიდან სცადა ბინაში შესვლა].

ახალგაზრდა კაცს ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩაუტარდა ოპერაცია, რის შედეგადაც პარალიზებული დარჩა.

„ოპერაციის შემდეგ, წელს ქვემოთ ვერაფერს ვერ გრძნობს. დაჟეჟილი ადგილები იქცა ნაწოლებად. პაციენტი იყო ბინაზე, რადგან ამ ნაწოლებით კლინიკებში მკურნალობა არ ხდებოდა. ბინაზე ყოფნის გამო პაციენტის მდგომარეობა გართულდა და დამძიმდა. ჭრილობების შეხვევის დროს, როცა ვამუშავებდით, ჭრილობიდან  სისხლი სდიოდა,“ – ამბობს რამაზ ნინიძის და მადონა ნინიძე.

მადონა ნინიძის თქმით, საქართველოში ვერცერთ კლინიკაში რომ ვერ იპოვეს შესაბამისი სერვისი, რაც რამაზს სჭირდებოდა, თურქეთში დაიწყეს ძიება. კლინიკების უმეტესობა წინასწარ ითხოვდა თანხას.

„კეთილი ადამიანების დახმარებით ვიპოვეთ კლინიკა, რომელსაც გავუგზავნეთ რამაზის ფორმა 100, მისი მდგომარეობის ამსახველი ვიდეოები და დათანხმდა მიეღო პაციენტი.

რამაზს აქვს მძიმე მდგომარეობა, დაწყებულია სეფსისი, შესაძლოა დასჭირდეს ფეხების ამპუტაცია. საქართველოდან თურქეთში რომ ჩამოგვეყვანა რეანიმობილის ფული არ გვქონდა, ამიტომ მინივენი დავიქირავეთ ჩვენი სახსრებით და ისე ჩამოვიყვანეთ. უკანასკნელი თანხები დავხარჯეთ, რომ როგორმე ჩამოგვეყვანა და ჩემი ძმა გადაგვერჩინა. ახლა მხოლოდ ხალხის იმედი გვაქვს, ნებისმიერი თანხა დაეხმარება ჩემს ძმას,“ – ამბობს მადონა ნინიძე.

მადონა ნინიძის თქმით, რამაზს კვლევები ჩაუტარდა და რამდენიმე დღე უნდა დაელოდონ პასუხებს. შემდეგ კი დაიგეგმება მკურნალობა. ამ ყველაფერს კი დიდი თანხები სჭირდება. შესაბამისად, თითოეული ლარი გადამწყვეტია.

რამაზ ნინიძის დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ თანხა ჩარიცხოთ მისი მეუღლის, ნანა უზუნაძის ანგარიშის ნომერზე.

 თიბისი ბანკი

ანგარიშის ნომერი: GE18TB7209345161100004

მიმღები: ნანა უზუნაძე

საქართველოს ბანკი

ანგარიშის ნომერი:

GE22BG0000000595652679

მიმღები: ნანა უზუნაძე

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ქობულეთში დენის დარტყმის შედეგად 35 წლამდე კაცი დაიღუპა
ქობულეთში დენის დარტყმის შედეგად 35 წლამდე კაცი დაიღუპა
შსს: გუდაურში, რესტორნის შენობაში 12 ცხედარი იპოვეს
შსს: გუდაურში, რესტორნის შენობაში 12 ცხედარი იპოვეს
ბაღდათის სოფელ დიმში ქვევრში 2 კაცი გაიგუდა
ბაღდათის სოფელ დიმში ქვევრში 2 კაცი გაიგუდა
ბათუმში დაიღუპა 40 წლამდე ქალი, რომელიც სიმაღლიდან ჩამოვარდა
ბათუმში დაიღუპა 40 წლამდე ქალი, რომელიც სიმაღლიდან ჩამოვარდა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 2 ნოემბერი

რუსეთმა ომში ამ დრომდე ნახევარი მილიონი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

30 წლის რამაზ ნინიძეს დახმარება სჭირდება – ის სტამბოლის კლინიკაშია 09.06.2026
30 წლის რამაზ ნინიძეს დახმარება სჭირდება – ის სტამბოლის კლინიკაშია
„რეპრესიისა და პოლიტიკური დევნის უმძიმესი მაგალითი“ – განცხადება აფგან სადიგოვის დაკავებაზე 09.06.2026
„რეპრესიისა და პოლიტიკური დევნის უმძიმესი მაგალითი“ – განცხადება აფგან სადიგოვის დაკავებაზე
Rasa Juknevičienė: Armenians are already taking the European Union flag from Georgia 09.06.2026
Rasa Juknevičienė: Armenians are already taking the European Union flag from Georgia
უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს კაცს, რომელმაც ყოფილი მეუღლე მოკლა 09.06.2026
უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს კაცს, რომელმაც ყოფილი მეუღლე მოკლა
David McAllister on Georgia and Enlargement: The EU Cannot Treat a Candidate Country Purely as a Transactional Partner 09.06.2026
David McAllister on Georgia and Enlargement: The EU Cannot Treat a Candidate Country Purely as a Transactional Partner
წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევის საქმეზე საია შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს 09.06.2026
წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევის საქმეზე საია შსს-სა და პროკურატურას მიმართავს