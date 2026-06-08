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რუსები ყირიმში ჯავშნებს აუქმებენ – რუსული მედია

08.06.2026
რუსები ყირიმში ჯავშნებს აუქმებენ – რუსული მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსული მედიის თანახმად, წელს, მნიშვნელოვნად შემცირდა იმ რუსების რაოდენობა, რომლებიც ყირიმში აპირებენ დასვენებას. ამის მიზეზად კი ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე საწვავის კრიზისს ასახელებენ.

2026 წლის 24 მაისიდან 6 ივნისამდე პერიოდში, რუსებმა ყირიმში 31%-ით ნაკლები ბინა დაჯავშნეს, ვიდრე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში.

ასევე გაიზარდა ჯავშნების გაუქმების რაოდენობა. ტელეკომპანია „დოჟდის“ თანახმად, რომელიც მონაცემებს TravelLine-ზე დაყრდნობით ავრცელებს, წელს 24 მაისიდან 6 ივნისამდე პერიოდში, ყირიმში დაჯავშნილი ნომრების 79% გაუქმდა.

მედიის თანახმად, ეს ხდება ნახევარკუნძულზე საწვავის კრიზისის ფონზე. „მაისის ბოლოს ყირიმში ბენზინის გაყიდვებზე შეზღუდვები დაწესდა. ბევრი ტურისტი ყირიმში მანქანით ან ავტობუსით მოგზაურობას გეგმავდა და ახლა უბრალოდ ეშინიათ დაბრუნებისას საწვავის დეფიციტის“ – წერს „დოჟდი“.

რუსული კომერსანტის თანახმად კი, ამ სეზონზე ტურისტების უმეტესობამ შეიძლება ყირიმის ნაცვლად ანაპა აირჩიოს. თუმცა, გასულ წელს ამ სანაპიროს ნავთობისგან გაწმენდაზე დიდი დრო დაიხარჯა. სანაპიროს საკმაოდ დიდ მონაკვეთზე ნავთობის ლაქები წელსაც შენიშნეს.

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