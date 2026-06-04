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ისრაელის „მოსადის“ დირექტორი პირველად გახდა ემიგრანტი საბჭოთა კავშირიდან

04.06.2026
ისრაელის „მოსადის“ დირექტორი პირველად გახდა ემიგრანტი საბჭოთა კავშირიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელის სპეციალური დაზვერვის სამსახურს, „მოსადს“, პირველად უხელმძღვანელებს პირი, რომელიც ემიგრანტია ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან.

1990 წელს ბელარუსიდან ისრაელში რეპატრირებული გენერალ-მაიორი რომან ჰოფმანი ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 2 ივნისს წარადგინა ამ პოსტზე.

ფიცის დადების ცერემონიაზე ნეთანიაჰუმ გენერალ ჰოფმანის მთავარ მისიად ირანის რეჟიმის განადგურება დაასახელა.

ნეთანიაჰუს მრჩეველმა დიმიტრი გენდელმანმა ჰოფმანის „მოსადის“ ხელმძღვანელად დანიშვნას „ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა“ უწოდა. „ეს არის ყველაზე მაღალი უსაფრთხოების თანამდებობა, რაც კი ოდესმე ეკავა ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ემიგრანტების წარმომადგენელს ისრაელის ისტორიაში“, – დაწერა მან Telegram-ზე.

მოსადის დირექტორად ჰოფმანის  დანიშვნას წინ უძღოდა სასამართლო პროცესი, რომელიც უკავშირდებოდა ისრაელელი 17 წლის ბლოგერის საქმეს.

„დოიჩე ველეს“ ცნობით, 2022 წელს, როცა ჰოფმანი ისრაელის თავდაცვის ძალებს, „ცახალს“ მეთაურობდა, მის დაქვემდებარებაში მყოფმა ერთ-ერთმა ოფიცერმა გადმოიბირა 17 წლის ისრაელელი ბლოგერი ური ელმაკაისი საინფორმაციო ომის ფარგლებში არაბულ ენაზე ინფორმაციის გასავრცელებლად. მოზარდი ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა, რომელმაც ამ გადმობირების შესახებ არ იცოდა და მოზარდმა წელიწად-ნახევარი წინასწარი პატიმრობაში გაატარა, სანამ ბრალდებები არ მოუხსნეს, მას შემდეგ, რაც მისი „ცახალთან“ თანამშრომლობა დადასტურდა.

სწორედ ამ მოზარდმა შეიტანა სარჩელი რომან ჰოფმანის „მოსადის“ დირექტორად დანიშვნის წინააღმდეგ, იმ მოტივით, რომ მან სამართალდამცავ ორგანოებს მასთან თანამშრომლობის შესახებ არ აცნობა.

1 ივნისს ისრაელის უმაღლესმა სასამართლომ საჩივარი არ დააკმაყოფილა. სასამართლომ აღიარა გოფმანის შეცდომები საქმეში, მაგრამ ვერ დაადგინა დარღვევები, რომლებიც გენერლის, როგორც „მოსადის“ უფროსის პოსტზე კანდიდატის დისკრედიტაციას მოახდენდა.

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