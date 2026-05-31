როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 31 მაისის 21 საათიდან 1-ელი ივნისის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია: ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უმალექოდ, ცვალებადი მიმართულების ქარი 10- 15მ/წმ, ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო და შიგამთიან რაიონებში ღამით 10-15 გრადუსი, დღისით 20- 25 გრადუსი სითბო, მაღალმთიან ზონაში ღამით 2-7გრ.,დღისით 13-18გრადუსი სითბო
ზღვის წყლის ტემპერატურა + 18 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 2 ივნისს მოსალოდნელია ზოგან ელჭექის ხასიათის წვიმა, მომდევნო 2 დღეს კი, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება.