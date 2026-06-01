სანაპიროზე გამორიყული დელფინები – რა გაარკვია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ

გასულ კვირას კვარიათში ზღვამ კიდევ ერთი მკვდარი დელფინი გამორიყა. სანაპიროზე დელფინების გამორიყვაზე სოციალურ ქსელში დღეს, პირველ ივნისსაც წერენ.
ძირითადი შემთხვევების აღრიცხვას იქთიოლოგი, ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ გუჩმანიძე აწარმოებს. მისი ინფორმაციით, პირველი მარტიდან პირველ მაისამდე პერიოდში, მხოლოდ სარფი-ანაკლიის მონაკვეთზე, ზღვამ 40-მდე დელფინი გამორიყა და ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო ათი წლის განმავლობაში.
არჩილ გუჩმანიძე შავი ზღვის სანაპიროზე დელფინების გამორიყვის მონიტორინგს წლებია აწარმოებს და მას ანალიზისთვის 17 წლის მონაცემები აქვს შეგროვებული.
ამ შემთხვევების შემდეგ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განაცხადა, რომ შემთხვევების შესწავლა დაიწყო და ინფორმაციას გაგვიზიარებდნენ, როგორც კი მოხერხდებოდა დადგენა, თუ რასთან გვაქვს საქმე.
გასულ კვირას კვარიათში კიდევ ერთი დელფინის გამორიყვის შემდეგ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ვკითხეთ, რა გამოარკვიეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ზოგადად რა დადგინდა დელფინების გამორიყვის სტატისტიკის გაზრდასთან დაკავშირებით.
რამდენიმე დღის შემდეგ გარემოს დაცვის სააგენტოდან მოგვწერეს, რომ შავ ზღვის სანაპიროზე დელფინების გამორიყვის ფაქტთან დაკავშირებით კომპლექსური კვლევა ჩაატარეს და დელფინების დაავადების ფაქტი არ დაფიქსირდა.
„შავი ზღვის წყლის ჰიდრო ბიოლოგიური და ქიმიური სინჯებში განისაზღვრა 27 კომპონენტი. განსაზღვრული კომპონენტების შემცველობა სინჯებში ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა.
ასევე, გარემოს ეროვნული სააგენტო ახორციელებს შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლისა და კონტინენტური შელფის მონიტორინგს, მათ შორის მიკრობიოლოგიურ მონიტორინგს ყოველთვიურად, სარფი–ანაკლიის მონაკვეთის 10 სადგურზე, ხოლო ჰიდრობიოლოგიურ მონიტორინგს სეზონურად, სარფი–ანაკლიის აკვატორიის 20-ზე მეტ სადგურზე.
სააგენტოს მიერ ჩატარებული მიკრობიოლოგიური მონიტორინგის შედეგებით, საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლებში ძირითადი მიკრობიოლოგიური პარამეტრები სანიტარიული ნორმების ფარგლებშია.
ამასთანავე, არ დაფიქსირებულა წყალმცენარეების „ყვავილობის“ შემთხვევები. აქვე აღსანიშნავია, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განახორციელდა გამორიყული ცხოველების ლაბორატორიული კვლევა. ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევებით, დელფინების დაავადების ფაქტი არ დაფიქსირდა“ – მოგვწერეს სააგენტოდან.
ამავე დროს, კვლევასთან დაკავშირებული დოკუმენტები ჩვენთვის არ მოუწოდებიათ და არც საჯარო გაცნობისთვის გამოუქვეყნებიათ. „ბათუმელები“ კვლევის შედეგებს სააგენტოდან ოფიციალურად გამოითხოვს.
სააგენტო ასევე გვწერს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს.
„ჰიდრობიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრები ყოველთვიურად 14 წერტილში ისაზღვრება, მათ შორის, 13 მძიმე მეტალი, ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადები, 16 პოლიარომატული ნახშირწყალბადისა და სხვა ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრის კონცენტრაცია“ – აცხადებს სააგენტო.
ამავე თემაზე:
რატომ იღუპებიან დელფნები შავ ზღვაში – სპეციალისტის განმარტება