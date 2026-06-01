მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

სანაპიროზე გამორიყული დელფინები – რა გაარკვია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ

01.06.2026
სანაპიროზე გამორიყული დელფინები – რა გაარკვია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გასულ კვირას კვარიათში ზღვამ კიდევ ერთი მკვდარი დელფინი გამორიყა. სანაპიროზე დელფინების გამორიყვაზე სოციალურ ქსელში დღეს, პირველ ივნისსაც წერენ.

ძირითადი შემთხვევების აღრიცხვას იქთიოლოგი, ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ გუჩმანიძე აწარმოებს. მისი ინფორმაციით, პირველი მარტიდან პირველ მაისამდე პერიოდში, მხოლოდ სარფი-ანაკლიის მონაკვეთზე, ზღვამ 40-მდე დელფინი გამორიყა და ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო ათი წლის განმავლობაში.

არჩილ გუჩმანიძე შავი ზღვის სანაპიროზე დელფინების გამორიყვის მონიტორინგს წლებია აწარმოებს და მას ანალიზისთვის 17 წლის მონაცემები აქვს შეგროვებული.

ამ შემთხვევების შემდეგ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ განაცხადა, რომ შემთხვევების შესწავლა დაიწყო და ინფორმაციას გაგვიზიარებდნენ, როგორც კი მოხერხდებოდა დადგენა, თუ რასთან გვაქვს საქმე.

გასულ კვირას კვარიათში კიდევ ერთი დელფინის გამორიყვის შემდეგ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ვკითხეთ, რა გამოარკვიეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ზოგადად რა დადგინდა დელფინების გამორიყვის სტატისტიკის გაზრდასთან დაკავშირებით.

რამდენიმე დღის შემდეგ გარემოს დაცვის სააგენტოდან მოგვწერეს, რომ შავ ზღვის სანაპიროზე დელფინების გამორიყვის ფაქტთან დაკავშირებით კომპლექსური კვლევა ჩაატარეს და დელფინების დაავადების ფაქტი არ დაფიქსირდა.

„შავი ზღვის წყლის ჰიდრო ბიოლოგიური და ქიმიური სინჯებში განისაზღვრა 27 კომპონენტი. განსაზღვრული კომპონენტების შემცველობა სინჯებში ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა.

ასევე, გარემოს ეროვნული სააგენტო ახორციელებს შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლისა და კონტინენტური შელფის მონიტორინგს, მათ შორის მიკრობიოლოგიურ მონიტორინგს ყოველთვიურად, სარფი–ანაკლიის მონაკვეთის 10 სადგურზე, ხოლო ჰიდრობიოლოგიურ მონიტორინგს სეზონურად, სარფი–ანაკლიის აკვატორიის 20-ზე მეტ სადგურზე.
სააგენტოს მიერ ჩატარებული მიკრობიოლოგიური მონიტორინგის შედეგებით, საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლებში ძირითადი მიკრობიოლოგიური პარამეტრები სანიტარიული ნორმების ფარგლებშია.

ამასთანავე, არ დაფიქსირებულა წყალმცენარეების „ყვავილობის“ შემთხვევები. აქვე აღსანიშნავია, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განახორციელდა გამორიყული ცხოველების ლაბორატორიული კვლევა. ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევებით, დელფინების დაავადების ფაქტი არ დაფიქსირდა“ – მოგვწერეს სააგენტოდან.

ამავე დროს, კვლევასთან დაკავშირებული დოკუმენტები ჩვენთვის არ მოუწოდებიათ და არც საჯარო გაცნობისთვის გამოუქვეყნებიათ. „ბათუმელები“ კვლევის შედეგებს სააგენტოდან ოფიციალურად გამოითხოვს.

სააგენტო ასევე გვწერს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს.

„ჰიდრობიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრები ყოველთვიურად 14 წერტილში ისაზღვრება, მათ შორის, 13 მძიმე მეტალი, ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადები, 16 პოლიარომატული ნახშირწყალბადისა და სხვა ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრის კონცენტრაცია“ – აცხადებს სააგენტო.

ამავე თემაზე:

რატომ იღუპებიან დელფნები შავ ზღვაში – სპეციალისტის განმარტება

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რატომ იღუპებიან დელფნები შავ ზღვაში – სპეციალისტის განმარტება
რატომ იღუპებიან დელფნები შავ ზღვაში – სპეციალისტის განმარტება
ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთებაზე გარემოს სააგენტო თანახმაა
ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანად გადაკეთებაზე გარემოს სააგენტო თანახმაა
დასავლეთ საქართველოში გაავდრდება – სააგენტოს გაფრთხილება ამინდის შესახებ
დასავლეთ საქართველოში გაავდრდება – სააგენტოს გაფრთხილება ამინდის შესახებ
მაღალმთიან რაიონებში მოსალოდნელია თოვა, ქარბუქი და ზვავსაშიშროება – სააგენტოს გაფრთხილება
მაღალმთიან რაიონებში მოსალოდნელია თოვა, ქარბუქი და ზვავსაშიშროება – სააგენტოს გაფრთხილება

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 დეკემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 29 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 დეკემბერი

შსს-ში „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ სამმართველო ამოქმედდა 01.06.2026
შსს-ში „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“ სამმართველო ამოქმედდა
სანაპიროზე გამორიყული დელფინები – რა გაარკვია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 01.06.2026
სანაპიროზე გამორიყული დელფინები – რა გაარკვია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ
გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლით გზაზე სამუშაოები წელს დასრულდება – გზების დეპარტამენტი 01.06.2026
გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლით გზაზე სამუშაოები წელს დასრულდება – გზების დეპარტამენტი
112-ის ყოფილი უფროსი განათლების სამინისტროში დანიშნეს 01.06.2026
112-ის ყოფილი უფროსი განათლების სამინისტროში დანიშნეს
103 წლის ქალი ბათუმიდან – „არასდროს არ მიყვარდა რუსეთი, დამოუკიდებლობა მომწონს“ 01.06.2026
103 წლის ქალი ბათუმიდან – „არასდროს არ მიყვარდა რუსეთი, დამოუკიდებლობა მომწონს“
აეროპორტის გზატკეცილი ნაწილობრივ ჩაიკეტება – იცვლება ავტობუსების მარშრუტი 01.06.2026
აეროპორტის გზატკეცილი ნაწილობრივ ჩაიკეტება – იცვლება ავტობუსების მარშრუტი