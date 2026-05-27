პოლიციელებმა გორში დაკავებულ პირებზე ჯგუფურად იძალადეს – პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო

27.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო გორში დაკავებულ პირებზე პოლიციელების მიერ ჯგუფურად ძალადობის საქმეზე.

დღეს, 27 მაისს, გორში, პოლიციელებმა დაკავებულ ორ პირზე ჯგუფურად იძალადეს. ინტერნეტსივრცეში ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელების შემდეგ, პროკურატურამ განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ გამოძიება დაიწყო.

„პროკურატურამ გორში მომხდარი,  პოლიციელების მხრიდან ძალადობით უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გამოძიება დაიწყო. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გადაუდებელი საგამოძიებო და  საპროცესო მოქმედებები,“ – ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.

სსკ-ის 333-ე მუხლი, რომლითაც პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, ძალადობით და ისჯება ხუთიდან რვა წლამდე პატიმრობით.

გორში, ე.წ. კომბინატის დასახლებაში პოლიციელების მიერ ორ დაკავებულზე ჯგუფურად ძალადობის ამსახველი ვიდეოკადრები ადგილობრივმა მედიამ, „ქართლის ამბებმა“ გაავრცელა.

