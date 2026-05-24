ბათუმში ბინები ძვირდება, გაყიდვების 90% კი უცხოელებზე მოდის

24.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის აპრილში ბათუმში 1 292 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა. მონაცემებს საინვესტიციო მენეჯმენტის კომპანია „კოლიერსი“ აქვეყნებს.

კოლიერსის მონაცემების მიხედვით გაყიდული ბინების რაოდენობა გასული წლის აპრილთან შედარებით 12.3%-ით გაიზარდა, ხოლო უძრავი ქონების ბაზრის ზომა  27.4%-ით და 85 მილიონ აშშ დოლარი შეადგინა.

რაც შეეხება ფასებს:  2026 წლის აპრილში ბათუმში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი გასული წლის აპრილთან შედარებით 11.3%-ით გაიზარდა და კვ.მ-ზე 1 351 აშშ დოლარი შეადგინა.

პირველად ბაზარზე მაჩვენებელი 15.2%-ით გაიზარდა, ხოლო მეორეულ ბაზარზე 9.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.

„კოლიერსის“ მონაცემებით, 2026 წლის აპრილში ბათუმში უფრო მეტი ახალაშენებული ბინა გაიყიდა, ვიდრე ძველი.

„ახალაშენებული ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 2025 წლის აპრილთან შედარებით 12.3%-ით გაიზარდა, ძველი ბინების ტრანზაქციებმა კი 5.4%-ით იკლო. ტრანზაქციების რაოდენობა გაიზარდა როგორც პირველად (+13.3%), ისე მეორეულ (+11.6%) ბაზრებზე. უცხოელი მყიდველების წილი ძველი და ახალი პროექტების ტრანზაქციებში გასული წლის აპრილთან შედარებით გაიზარდა და 47% შეადგინა.

ახალ და ძველ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობის ზრდის 90% უცხოელ მყიდველებზე მოდის,“ – ნათქვამია გასული თვის ტრანზაქციების მიმოხილვაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
