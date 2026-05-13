რისმა ფასებმა აღაფრთოვანა ფასების შემსწავლელი კომისიის ხელმძღვანელი

სურსათის ფასების შემსწავლელმა კომისიამ, ფაქტობრივად, მუშაობა დაასრულა. დღეს, 13 მაისს, პარლამენტში მოხსენებით წარსდგა ამ კომისიის თავმჯდომარე შოთა ბერეკაშვილი.
ის კომისიის მუშაობით კმაყოფილია. ამბობს, რომ კომისიამ „აკადემიური დასკვნა“ დადო და მომავალი რეფორმის პუნქტებიც გაწერა ამ დასკვნაში.
„დახლზე რასაც მომხმარებელი ხედავს, ეს არ არის ქსელის ფასი, ეს იქმნება სამი კომპონენტისგან – ეს არის იმპორტიორი მწარმოებელი, დისტრიბუტორი და ქსელი.
სწორედ მათი ერთიანობა ქმნის ფასს და ჩვენ სრულყოფილად შევისწავლეთ ეს მიწოდების ჯაჭვი. მე პირადად დიდ მიღწევად მიმაჩნია, რომ დიაგნოზი სწორედ დავსვით.
მართლაც აკადემიური უნდა იყოს კომისიის დასკვნა, როდესაც საქმე ეხება სექტორს, რომლის ბრუნვა ჩვენი ეკონომიკის 20%-ია. აქ აგრესიული ფორმით ჩარევა შეიძლება სავალალო გახდეს არა სექტორისთვის, არამედ მთლიანად ეკონომიკისთვის. მას შეუძლია ჩაითრიოს იმპორტიორი, მწარმოებელი, საფინანსო სისტემა და ძალიან სავალალო შედეგი მივიღოთ. ამიტომ იყო დასკვნა სიღრმისეული“- ამბობს შოთა ბერეკაშვილი.
მისი თქმით, კომისიამ შეისწავლა უნგრეთისა და რუმინეთის გამოცდილება:
„აღნიშნულმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს ინფლაციასთან ბრძოლისთვის საბაზისო პროდუქტებზე ზედა ზღვარი დაეწესებინათ და შესწავლამ აჩვენა, რომ ასეთმა მიდგომამ უფრო მეტი პრობლემა შექმნა ვიდრე სიკეთეები და ჩვენ ამას ვერ დავუშვებდით და რეკომენდაციაც იმიტომ არ გავეცით.
თუმცა ჩვენ შევისწავლეთ საფრანგეთის და საბერძნეთის გამოცდილებაც და რეკომენდაციის სახით მხარი დავუჭირეთ მსუბუქ ინტერვენციას, რომელიც ეფუძნება კონკურენციას და ბაზრის სტრუქტურას.
ჩვენი ბაზრის სტრუქტურა ძალიან ჰგავს საბერძნეთისას და სწორედ ასეთი რეკომენდაციები გავეცით და მადლობა უნდა ვუთხრა დისტრიბუტორებს და მწარმოებლებს, რომლებმაც ბერძნული მოდელის ფარგლებში საოჯახო კალათა შექმნეს და 15 საბაზისო პროდუქტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის, საუკეთესო ფასები შესთავაზეს მომხმარებლებს. ჩვენ აღფრთოვანებული დავრჩით ამ ფასებით“- ამბობს ბერეკაშვილი.
ბერეკაშვილის აზრით, პრობლემა გადაჭარბებულ მოგებაში კი არ არის, არამედ „გადაჭარბებულ ხარჯებშია“.
„ანუ არაეფექტურ ბიზნეს-მოდელში, რომელიც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. ამიტომ ამას სჭირდება რეფორმა და ეს რეფორმა გაწერილია იმ დასკვნაში.
ამიტომ მოსახლეობას შეცდომაში ნუ შევიყვანთ. იქ, სადაც შესაძლებელი იყო კორექცია, კორექცია მოხდა, დანარჩენს სჭირდება რეფორმები და ამ რეფორმებს ჩვენ ჩავატარებთ“- განაცხადა შოთა ბერეკაშვილმა.
ფასების შემსწავლელი კომისია დაახლოებით სამი თვის წინ შეიქმნა. კომისია დიდხანს მსჯელობდა, რატომ ღირდა კვერცხი ძვირი, თუმცა საბოლოოდ ის გავიგეთ, რომ ვერც მწარმოებლები და ვერც ქსელური მაღაზიები, პროდუქციას, ბევრი მიზეზის გამო, ვერ გააიაფებდნენ.
სპეციალისტებიც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ფასების კლება შეუძლებელია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ელექტროენერგია გაძვირდა. ძვირი დენი კი განსაკუთრებით ზეწოლას ახდენს ენერგოტევად წარმოებებზე, მაგალითად, საცხობებზე, მეტროპოლიტენზე, წყლის სატუმბებზე, საშრობებზე, მაცივრებზე და ასე შემდეგ.
თავად შოთა ბერეკაშვილი, რომელიც ამ კომისიას ხელმძღვანელობდა, სამშენებლო ბიზნესიდან მოვიდა პარლამენტში, რომელმაც მაგალითად გასულ წელს 1 მილიონამდე ლარი მხოლოდ საყიდლებზე დახარჯა. 300 ათას ლარამდე კი მოგზაურობაში.
