მთავარი,სიახლეები

სარფში ცეცხლსასროლი იარაღის შემოტანის ფაქტზე, რუსეთის მოქალაქე დააკავეს – შსს

27.02.2026 •
სარფში ცეცხლსასროლი იარაღის შემოტანის ფაქტზე, რუსეთის მოქალაქე დააკავეს – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში შემოტანის ფაქტზე, რუსეთის მოქალაქე დააკავეს.

რუსეთის მოქალაქეს იარაღი „სარფის“ სასაზღვრო გამშვები-პუნქტიდან შემოჰქონდა.

„ბრალდებულის მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილის სპეციალური სკანერის საშუალებით დეტალური დათვალიერებისას, სხვადასხვა მოდელის 13 ცეცხლსასროლი იარაღი და 9 მჭიდი ნივთმტკიცებად ამოიღო პოლიციამ.

ბრალდებულს იარაღი სპეციალურად მოწყობილ სამალავში ჰქონდა განთავსებული.

ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვის, ტარებისა და საქართველოში უკანონო შემოტანის ბრალდებით დაკავებულია 1973 წელს დაბადებული პირი“. – წერს შსს.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-3, მე-4 და მე-5 ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
დააკავეს ქალი, რომელმაც ბავშვი კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა
დააკავეს ქალი, რომელმაც ბავშვი კლინიკის საპირფარეშოში გააჩინა
ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც 3 ადამიანის დაჭრისთვის იძებნებოდა
ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც 3 ადამიანის დაჭრისთვის იძებნებოდა
ბათუმში მერიის „სანდასუფთავების“ თანამშრომელი დააკავეს
ბათუმში მერიის „სანდასუფთავების“ თანამშრომელი დააკავეს
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს
ბათუმში ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირი დააკავეს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 მარტი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 ივნისი

„რა სიმაღლის იყო მკვლელი?“- ხელვაჩაურში მკვლელობის საქმის განხილვა ბათუმის სასამართლოში 27.02.2026
„რა სიმაღლის იყო მკვლელი?“- ხელვაჩაურში მკვლელობის საქმის განხილვა ბათუმის სასამართლოში
რა რისკს შეიცავს მეზღვაურისთვის ჩრდილოვან ფლოტში დასაქმება – ინტერვიუ 27.02.2026
რა რისკს შეიცავს მეზღვაურისთვის ჩრდილოვან ფლოტში დასაქმება – ინტერვიუ
„საბანკო ანგარიშზე წვდომა შეზღუდული მაქვს“ – რას წერს დასანქცირებული თამაზაშვილი დეკლარაციაში 27.02.2026
„საბანკო ანგარიშზე წვდომა შეზღუდული მაქვს“ – რას წერს დასანქცირებული თამაზაშვილი დეკლარაციაში
სარფში ცეცხლსასროლი იარაღის შემოტანის ფაქტზე, რუსეთის მოქალაქე დააკავეს – შსს 27.02.2026
სარფში ცეცხლსასროლი იარაღის შემოტანის ფაქტზე, რუსეთის მოქალაქე დააკავეს – შსს
როგორ ეხმარება აიქეშის სავაჭრო პროგრამა მაღაზიებს მარაგების მართვაში 27.02.2026
როგორ ეხმარება აიქეშის სავაჭრო პროგრამა მაღაზიებს მარაგების მართვაში
ბათუმში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე 27.02.2026
ბათუმში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე