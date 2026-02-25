მთავარი,სიახლეები

შშმ მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით ტაქსის მძღოლი დააკავეს – შსს

25.02.2026 •
შშმ მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით ტაქსის მძღოლი დააკავეს – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შსს-ს ინფორმაციით, გორის მუნიციპალიტეტში, ტაქსის მძღოლმა შშმ პირზე სექსუალურად იძალადა.

„გორის მუნიციპალიტეტის ტყის მასივში, ტაქსის მძღოლმა წინასწარი შეცნობით შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე მოზარდზე  სექსუალურად იძალადა.

არასრულწლოვანის გაუპატიურების ბრალდებით 1980 წელს დაბადებული პირია დაკავებული“ – წერს შსს.

სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 137-ე მუხლის მეოთხე ნაწილის ,,გ” ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
დააკავეს შსს-ს ყოფილი თანამშრომლები, რომლებმაც ქობულეთის პოლიციაში მოქალაქეებს სცემეს
დააკავეს შსს-ს ყოფილი თანამშრომლები, რომლებმაც ქობულეთის პოლიციაში მოქალაქეებს სცემეს
ბათუმში, საწარმოში კაცს თავში მინა დაეცა და დაიღუპა
ბათუმში, საწარმოში კაცს თავში მინა დაეცა და დაიღუპა
ბათუმში ქალმა ტუალეტში იმშობიარა – ახალშობილს ყელზე ნაფლეთი ჭრილობა აქვს
ბათუმში ქალმა ტუალეტში იმშობიარა – ახალშობილს ყელზე ნაფლეთი ჭრილობა აქვს
შსს 4,5 მილიონი ლარის სატრანსპორტო საშუალებებს ყიდულობს – დეტალები გასაიდუმლოებულია
შსს 4,5 მილიონი ლარის სატრანსპორტო საშუალებებს ყიდულობს – დეტალები გასაიდუმლოებულია

სირსკი: კიევს აქვს რეალური გეგმა ყირიმის დასაბრუნებლად

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 აგვისტო

უკრაინამ რუსეთში, კურსკთან სამხედრო ტექნიკის საწყობს დაარტყა

კვების ობიექტს სამეგრელოში საქმიანობა შეუჩერეს 25.02.2026
კვების ობიექტს სამეგრელოში საქმიანობა შეუჩერეს
შშმ მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით ტაქსის მძღოლი დააკავეს – შსს 25.02.2026
შშმ მოზარდის გაუპატიურების ბრალდებით ტაქსის მძღოლი დააკავეს – შსს
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი 25.02.2026
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 25 თებერვალი 25.02.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 25 თებერვალი
როგორ იბრძოლეს 105 წლის წინ ქვეყნის გადასარჩენად – „მითია, რომ არავის უნდოდა ბრძოლა საქართველოსთვის“ 25.02.2026
როგორ იბრძოლეს 105 წლის წინ ქვეყნის გადასარჩენად – „მითია, რომ არავის უნდოდა ბრძოლა საქართველოსთვის“
ვის უშვებს სამსახურიდან ბათუმის მერია – შტატს უუქმებენ EU-ს მხარდამჭერი პატიციის ხელმომწერთა უმეტესობას 24.02.2026
ვის უშვებს სამსახურიდან ბათუმის მერია – შტატს უუქმებენ EU-ს მხარდამჭერი პატიციის ხელმომწერთა უმეტესობას