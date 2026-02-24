ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც 3 ადამიანის დაჭრისთვის იძებნებოდა

ბათუმში დააკავეს პირი, რომელმაც, შსს-ს ინფორმაციით, სამ ადამიანს სხეულზე მძიმე დაზიანებები მიაყენა.
„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, წარსულში მომხდარი კონფლიქტის საფუძველზე, დანის გამოყენებით სამ პირს სხეულის დაზიანება მიაყენა. დაშავებულები შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით საავადმყოფოში მოათავსეს“.
შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9-დან 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
შსს-ს ინფორმაციით, ბათუმში ასევე დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი, თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, რომელიც „სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის იძებნებოდა.
ამჟამად, დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს“ – ამბობს შსს.