მერია მახინჯაურის სანაპიროზე 1266 კვ.მეტრ მიწს ნაკვეთს აუქციონზე 1.2 მილიონად ყიდის

მერია მახინჯაურში, ზღვის სანაპიროსთან 1266 კვ.მეტრ ფართობს გაყიდის. ეს ქონება მერიამ საკრებულოს თანხმობით საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში შეიტანა. ქონების საწყისი ფასი 1 მილიონ 211 613 ლარია.
ქონება აუქციონზე კონკურენტულ პირობებში უნდა გაიყიდოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფასი შეიძლება გაიზარდოს. განკარგულების პროექტის მიხედვით, რომელიც ბათუმის საკრებულომ უკვე დაამტკიცა, მყიდველმა საპრივატიზებო საფასური 6 თვეში სრულად უნდა დაფაროს.
გასულ წლებში ამ ადგილზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო დასასვენებელი-საპიკნიკე ადგილის მოწყობას გეგმავდა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით 33 ათას 898 ლარი ჰქონდა გათვალისწინებული. თუმცა პროექტი გააჩერეს, ხოლო ქონება საკუთრებაში დაუბრუნეს ბათუმის მუნიციპალიტეტს.
გარდა ამისა, მერიამ საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხას დაამატა კონსტანტინე ლესელიძის ქ. №24-ში მდებარე 1501 კვ.მეტრი მიწის ნაკვეთი. მერია ამ ნაკვეთის გაყიდვას ელექტრონულ აუქციონზე 1 მილიონ 352 800 ლარად გეგმავს.