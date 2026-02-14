ბათუმში მარჯანიშვილის და ასათიანის ქუჩები გადაიკეტა – აქ ქვაფენილი უნდა აყარონ

ბათუმში ქვაფენილის ასაყრელად და შემდეგ ასფალტის დასაგებად ლუკა ასათიანის ქუჩა გადაიკეტა – ზურაბ გორგილაძისა და მემედ აბაშიძის ქუჩებს შორის მონაკვეთში. მთლიანად გადაიკეტა ასევე კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა [დემეტრე თავდადებულისა და ვაჟა-ფშაველას შორის], რომელიც ასათიანის ქუჩას კვეთს.ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ამ მონაკვეთებში მოძრაობა ტრანსპორტისთვის დღეიდან, 14 თებერვლიდან, 1 კვირის განმავლობაში იქნება შეზღუდული.
ბათუმში 15 ქუჩაზე ქვაფენილის აყრასა და ასფალტბეტონის დაგებაზე მერიის სამმართველოს ტენდერი 6 432 351 ლარით ჰქონდა გამოცხადებული. ტენედერის პირობის მიხედვით სამუშაოები 2027 წლის ივნისამდე უნდა დასრულდეს.
ქვაფენილს ამ ტენდერის ფარგლებში შემდეგ ქუჩებზე აყრიან: დემეტრე თავდადებულის, ლუკა ასათიანის, ვაჟა-ფშაველას, 26 მაისის, დავით კლდიაშვილის, კოტე მარჯანიშვილის, ხარიტონ ახვლედიანის, სტეფანე ზუბალაშვილის, ალექსანდრე ყაზბეგის, ჰაიდარ აბაშიძის, იორდან მეტაქსას, სელიმ ხიმშიაშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილის, მიხეილ ლერმონტოვის და მურად ხინიკაძის.
მერიის დღევანდელი ინფორმაციით კი „არსებული ქვაფენილი ასფალტის საფარით 16 ქუჩაზე ჩანაცვლდება. პროექტის ფარგლებში სრულად მოეწყობა მიწისქვეშა კომუნიკაციები, საფეხმავლო და ველობილიკები.“
მერიის მიერ დასახელებული მე-16 ქუჩა არის კლარა ცეტკინის ქუჩა, თუმცა ის არც ტენდერის ჩამონათვალშია და არც ტენდერში გამარჯვებულთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. ამ დროისთვის ჩვენთვის უცნობია რა პროექტის/ტენდერის ფარგლებში ანაცვლებს ქვაფენილს მერია ცეტკინის ქუჩაზე.
ქვაფენილის აყრაზე მერიის სამმართველომ ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ „ბონდი-2009“-სთან 2026 წლის 28 იანვარს გააფორმა.
სახელშეკრულებო თანხა 5 649 994 ლარია.
„სამუშაოს შესრულების ვადა: 2027 წლის 31 მაისის ჩათვლით,“ – წერია ხელშეკრულებაში.
შესყიდვების პორტალის მიხედვით ტენდერში კიდევ ორი კომპანია მონაწილეობდა.
ბათუმში ქვაფენილიანი ქუჩების „საკითხის მოგვარებაზე“ საუბარი მერიამ 2016 წელს დაიწყო, ქვაფენილების აყრა კი – 2022 წელს.
