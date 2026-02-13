პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი

„ქართული ოცნების“ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ მიმდინარე წლის პირველ აპრილს ძალაში შევა აკრძალვა, რომლითაც ქვეყანაში 6 წელზე მეტი ხნის მანქანები ვეღარ შემოვა.
„ცვლილება ძალაში შედის პირველი აპრილიდან. თუმცა, იმ მძღოლებს და ავტომფლობელებს, რომლებიც შეიძენენ ავტომობილებს 2026 წლის პირველ აპრილამდე და ამ ავტომობილების ტრანსპორტირება დაიწყება პირველ აპრილამდე, ამ შემთხვევაში, ეს ცვლილება არ შეეხება.
ასევე, ეს ცვლილება არ ეხება რეექსპორტზე გასატან მანქანებს და იმ ავტომობილებს, რომლებიც უკვე საქართველოშია და რეგისტრირებულია,“ – თქვა ალექსანდრე დარახველიძემ.
ალექსანდრე დარახველიძემ განცხადება პირველი აპრილიდან აკრძალვის შესახებ დღეს, 13 თებერვალს გააკეთა.
გუშინ, 12 თებერვალს, „ქართული ოცნების“ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ პარლამენტში წარადგინეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების საქართველოში შემოყვანის აკრძალვას.
„რა თქმა უნდა, მცირე გამონაკლისები იქნება გათვალისწინებული. თუმცა ვფიქრობ, რომ არსებითად მნიშვნელოვანია, 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილები არ იყოს ქვეყანაში შემოყვანილი“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.