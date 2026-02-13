მთავარი,სიახლეები

პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი

13.02.2026 •
პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე,  ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ მიმდინარე წლის პირველ აპრილს ძალაში შევა აკრძალვა, რომლითაც ქვეყანაში 6 წელზე მეტი ხნის მანქანები ვეღარ შემოვა.

„ცვლილება ძალაში შედის პირველი აპრილიდან. თუმცა, იმ მძღოლებს და ავტომფლობელებს, რომლებიც შეიძენენ ავტომობილებს 2026 წლის პირველ აპრილამდე და ამ ავტომობილების ტრანსპორტირება დაიწყება პირველ აპრილამდე, ამ შემთხვევაში, ეს ცვლილება არ შეეხება.

ასევე, ეს ცვლილება არ ეხება რეექსპორტზე გასატან მანქანებს და იმ ავტომობილებს, რომლებიც უკვე საქართველოშია და რეგისტრირებულია,“ – თქვა ალექსანდრე დარახველიძემ.

ალექსანდრე დარახველიძემ განცხადება პირველი აპრილიდან აკრძალვის შესახებ დღეს, 13 თებერვალს გააკეთა.

გუშინ, 12 თებერვალს, „ქართული ოცნების“ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ   პარლამენტში წარადგინეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების საქართველოში შემოყვანის აკრძალვას.

„რა თქმა უნდა, მცირე გამონაკლისები იქნება გათვალისწინებული. თუმცა ვფიქრობ, რომ არსებითად მნიშვნელოვანია, 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილები არ იყოს ქვეყანაში შემოყვანილი“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ხან ამერიკას ელაქუცებიან, ხან ირანს“ – ინტერვიუ
„ხან ამერიკას ელაქუცებიან, ხან ირანს“ – ინტერვიუ
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
ქუთაისის საკრებულოს წევრის მამა ისტორიულ ციხეს ანგრევს და იქ კორპუსების ჩადგმას გეგმავს
ქუთაისის საკრებულოს წევრის მამა ისტორიულ ციხეს ანგრევს და იქ კორპუსების ჩადგმას გეგმავს
როგორ შეეხება ევროპაში მყოფ ქართველებს, მათ შორის პაციენტებს, „ოცნების“ ახალი კანონი – ინტერვიუ
როგორ შეეხება ევროპაში მყოფ ქართველებს, მათ შორის პაციენტებს, „ოცნების“ ახალი კანონი – ინტერვიუ

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 ივნისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 17 აპრილი

პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი 13.02.2026
პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი
აბაშასა და სამტრედიაში გამოავლინეს არალეგალური სასაკლაოები 13.02.2026
აბაშასა და სამტრედიაში გამოავლინეს არალეგალური სასაკლაოები
საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს 13.02.2026
საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა 13.02.2026
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა
სებ-მა ჩინეთის ცენტრალურ ბანკში ანგარიშები გახსნა – „ეს ნიშნავს რუსეთის ნაბიჯების გამეორებას“ 13.02.2026
სებ-მა ჩინეთის ცენტრალურ ბანკში ანგარიშები გახსნა – „ეს ნიშნავს რუსეთის ნაბიჯების გამეორებას“
დააკავეს კაცი, რომელსაც ედავებიან გარყვნილი ქმედებას არასრულწლოვან შვილებთან 13.02.2026
დააკავეს კაცი, რომელსაც ედავებიან გარყვნილი ქმედებას არასრულწლოვან შვილებთან