„სხვას რომ ხმა ამოეღო, ჩემი შვილი არ მოკვდებოდა“ – გიგა ავალიანის დედა

მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე პროკურატურის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ავალიანის საქმის ფიგურანტი ახალგაზრდები: ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი სხვა ადამიანებზეც ძალადობდნენ და ამ ფაქტებს ვიდეოზე აფიქსირებდნენ, ფეისბუქზე, ვიდეომიმართვით გამოეხმაურა გიგა ავალიანის დედა, ეკა კუპატაძე.
„შოკი მაქვს, ხალხნო, მადლობა პროკურატურას.
რატომ ითმენდით ამას?
სხვას რომ ხმა ამოეღო, ჩემი შვილი არ მოკვდებოდა.
…იმ დალეწილი ხალხის მშობლებო, რატომ გეძინათ? თქვენმა სიჩუმემ მოკლა ჩემი სპეტაკი შვილი.
მე ვიცოდი როგორი შვილი მყავდა, ამიტომ არ დავიხიე უკან. მე გადავარჩინე ჩემი ყვირილით თქვენი შვილები და ხალხნო, მადლობა თანადგომისთვის, მაგრამ მათ რატომ არ იყვირეს, ხომ გადარჩებოდა ჩემი გიგა?“ – სვამს კითხვას ეკა კუპატაძე ვიდეომიმართვაში.
28 წლის მასწავლებელს, გიგა ავალიანს 2025 წლის პირველ ოქტომბერს საკუთარ სახლთან თავს დაესხნენ.
ის 24 ოქტომბერს კლინიკაში გარდაიცვალა.
