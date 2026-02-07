მთავარი,სიახლეები

„დილის 5 საათზე დაიწყო ჩვენი გამოსახლება“ – უსახლკაროები ბაქოს ქუჩიდან თავშესაფარში წაიყვანეს

07.02.2026 •
„დილის 5 საათზე დაიწყო ჩვენი გამოსახლება“ – უსახლკაროები ბაქოს ქუჩიდან თავშესაფარში წაიყვანეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 7 თებერვალს, ბაქოს ქუჩაზე სახელმწიფოს  ბალანსზე არსებული შენობიდან თვითნებურად შესახლებული ოჯახები გამოასახლეს.

„დილის ხუთ საათზე დაგვიბრახუნეს კარზე და გვითხრეს, რომ შენობა უნდა დაგვეცალა. როცა გამოვიხედეთ გარეთ, მუნიციპალური ინსპექციისა და პოლიციის წარმომადგენლებით იყო გადავსებული აქაურობა. დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია, ნორმალურად იქცეოდნენ, მოგვცეს საშუალება, რომ ჩვენი ნივთები აგველაგებინა“, – გვიყვება მოქალაქე, რომელიც კიდევ რამდენიმე ოჯახთან ერთად ბაქოს ქუჩაზე სახელმწიფოს კუთვნილ შენობაში იყო შესახელებული.

ამ მოქალაქეს სურს, რომ მისი სახელი არ დავასახელოთ: „მომავალში პრობლემა რომ არ შემექმნას“, ის ტელეფონით გვესაუბრა.

მისივე ინფორმაციით, ბაქოს ქუჩაზე, სახელმწიფოს შენობაში შესახლებულებიდან 8 ოჯახი გამოასახლეს, მათ შორის არიან მცირეწლოვანი ბავშვები.

გამოსახლებულები ურეხის თავშესაფარში გადაიყვანეს.

მოქალაქე, რომელიც „ბათუმელებს“ ესაუბრა აცხადებს, რომ თავშესაფარში საცხოვრებლად კარგი პირობები დახვდათ. აქ რამდენ ხანს დარჩებიან ამ ეტაპზე არ იციან. ერთ-ერთი ამბობს, რომ აქედან საკუთარ ბინებში უნდა გადავიდნენ:

„სავარაუდოდ ოზთურქის აშენებულ ბინებში გადაგვიყვანენ, ვისაც უსახლკაროს სტატუსი გვექნება.“

 

მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ უსახლკაროები არიან და წლების განმავლობაში ქირით ცხოვრობენ, ბათუმის მერიას და აჭარის მთავრობას სთხოვენ ისინი ბიზნესმენ გალიფ ოზთურქითვის ჩამორთმეულ კორპუსებში შეასახლონ.

ფოტო: „მაუწყებელი“

აჭარის ჯანდაცვის არალეგიტიმურმა მინისტრმა, ნინო ნიჟარაძემ მოქალაქეებს აქციაზე დაუდასტურა, რომ ოზთურქისთვის ჩამორთმეულ კორპუსებს სოციალური მიზნებისთვის გამოიყენებენ, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებამდე მათ მიერ წარდგენილი დოკუმენტები სამთავრობო კომისიამ უნდა შეისწავლოს. მოქალაქეებმა განცხადებით ბათუმის მერიას უნდა მიმართონ.

გარდა ამისა, არალეგიტიმურმა მინისტრმა განმარტა, რომ ოზთურქის კორპუსები ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ბინის პირობებს არ აკმაყოფილებს:

„საჭიროა დამატებითი სამუშაოების ჩატარება, რასაც სჭირდება გარკვეული დრო. ამ დროის განმავლობაში მოხერხდება ყველა იმ განცხადების განხილვა, რომელიც დღემდე არის მერიაში დარეგისტრირებული“, – თქვა მან.

ნინო ნიჟარაძეს არ დაუზუსტებია, დაახლოებით რა ვადა დასჭირდება კომისიას განცხადებების შესასწავლად. „არ ვიცი რამდენი განაცხადია უკვე მერიაში და რამდენი კიდევ შევა“, – აღნიშნა მან.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ოზთურქის ბინების“ მოქალაქეებისგან დასაცავად ბათუმის მერია ორ თვეში 186 930 ლარს გადაიხდის
„ოზთურქის ბინების“ მოქალაქეებისგან დასაცავად ბათუმის მერია ორ თვეში 186 930 ლარს გადაიხდის
36 შტატი უქმდება, განყოფილებები ერთიანდება – რა ხდება ბათუმის მერიაში
36 შტატი უქმდება, განყოფილებები ერთიანდება – რა ხდება ბათუმის მერიაში
სანამდე გაგრძელდება ბათუმში უსახლკაროთა რეგისტრაცია და ვის უნდა მიმართოს მოქალაქემ
სანამდე გაგრძელდება ბათუმში უსახლკაროთა რეგისტრაცია და ვის უნდა მიმართოს მოქალაქემ
ბათუმის საკრებულომ ავტობუსით მგზავრობა გააძვირა – ახალი ფასი 70 თეთრია
ბათუმის საკრებულომ ავტობუსით მგზავრობა გააძვირა – ახალი ფასი 70 თეთრია

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 დეკემბერი

კადიროვმა თქვა, რომ უკრაინელ ტყვეებს გაცვლის, თუ მის ოჯახს აშშ სანქციებს მოუხსნის

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 ივნისი

„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ 09.02.2026
„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ 09.02.2026
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა 09.02.2026
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System 09.02.2026
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე 09.02.2026
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი 09.02.2026
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი