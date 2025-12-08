„გასაჯაროვდეს Eagle Hills-თან დადებული ყველა ხელშეკრულება“ – ბათუმში საპროტესტო აქცია იგეგმება

14 დეკემბერს, ბათუმში საპროტესტო აქცია გაიმართება. აქციის მონაწილეები „ქართული ოცნებისგან“ ითხოვენ მიიღონ სრული და ამომწურავი ინფორმაცია არაბულ კომპანია Eagle Hills-თან კრწანისსა და გონიოში დაგეგმილი სამშენებლო პროექტების შესახებ.
„ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოს ეროვნული, დემოგრაფიული, ეკონომიკური, და ეკოლოგიური ინტერესებიდან გამომდინარე, „ქართული ოცნებისგან“ მოვითხოვთ:
- გასაჯაროვდეს კრწანისის ტყე-პარკსა და გონიოში დაგეგმილი დასახლებების პროექტებთან დაკავშირებული ყველა ხელშეკრულება და დანართი.
- გაიმართოს საჯარო განხილვები მოსახლეობის ფართო ჩართულობით.
- არ განხორციელდეს პროექტთან დაკავშირებული არცერთი მოქმდება, სანამ არ იქნება მიღებული საქართველოს მოსახლეობის თანხმობა აღნიშნულ პროექტებზე,“ – ნათქვამია საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა განცხადებაში.
აქციის ორგანიზატორები არიან ორგანიზაციები – „ქართული რესპუბლიკა“, „სართული – ახალი თაობის ძალა“ და „ეროვნული თანხმობა“.
საპროტესტო აქცია 14 დეკემბერს, 14:00 საათზე, ბათუმის ცენტრალური პარკის კოლონადებთან დაიწყება, შემდეგ კი გაიმართება მსვლელობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სახლისკენ.
აქციაზე შეგროვდება ხელმოწერები პეტიციისთვის, რომელიც საპროტესტო აქციის მოთხოვნებს მოიცავს.
არაბულ კომპანია Eagle Hills-თან გაფორმებულ საინვესტიციო ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც თბილისსა და აჭარაში 6,6 მილიარდი დოლარის დეველოპერული პროექტები უნდა განხორციელდეს და ახალი საცხოვრებელი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა შეიქმნას, კომერციული საიდუმლოს სტატუსი აქვს მინიჭებული.
„ქართული ოცნება“ ირწმუნება, რომ პროექტს ნაკლი არ აქვს, ხელშეკრულების გასაიდუმლოება კი სტანდარტული პრაქტიკაა.
