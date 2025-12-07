როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 7 დეკემბრის 21 საათიდან 8 დეკემბრის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ზოგან შესაძლებელია მცირე წვიმა.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
- ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 7 – 12 გრადუსი სითბო
ღამით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +15 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 9 და 10 დეკემბერს ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია წვიმა.