8 აჯანყება რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ერთჯერადი გამოცემა

„უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ასე ჰქვია გაზეთს, რომელიც რუსული ოკუპაციის 200-წლიან ისტორიას მოუთხრობს მკითხველს. ამ გაზეთში თავმოყრილია ყველა აჯანყების ისტორია, რაც კი რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ ქართულმა საზოგადოებამ დაგეგმა ან ვერ დაგეგმა. საგაზეთო პუბლიკაციები 9 აპრილის მოვლენებით სრულდება.
გაზეთში ვრცლადაა მოთხრობილი გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების წინაპირობა და რუსეთის მიერ საქართველოს პირველი ანექსია – 1801 წელს ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების ამბავი.
გაზეთში თავმოყრილია ყველა აჯანყება – ისტორიის განმავლობაში ასეთი სულ 8 შემთხვევა იყო.
მკითხველს გაზეთში დახვდება ამბები 1802 წლის კახეთის აჯანყების, 1804 წლის მთიანეთის აჯანყების, 1810 წლის იმერეთის აჯანყების და 1812 წლის კახეთის მეორე აჯანყების შესახებ.
ამბავი თერგდალეულების, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის და საბჭოთა ანექსიის შესახებ. ამბავი იმაზე, როგორ იბრძოდნენ საქართველოს მოქალაქეები 200 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ.
გაზეთი „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა, პროექტის ფარგლებში – „ერთიანი საქართველო ევროპისთვის“.
