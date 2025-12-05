მთავარი,სიახლეები

05.12.2025 •
8 აჯანყება რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ერთჯერადი გამოცემა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ასე ჰქვია გაზეთს, რომელიც რუსული ოკუპაციის 200-წლიან ისტორიას მოუთხრობს მკითხველს. ამ გაზეთში თავმოყრილია ყველა აჯანყების ისტორია, რაც კი რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ ქართულმა საზოგადოებამ დაგეგმა ან ვერ დაგეგმა. საგაზეთო პუბლიკაციები 9 აპრილის მოვლენებით სრულდება.

გაზეთში ვრცლადაა მოთხრობილი გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების წინაპირობა და რუსეთის მიერ საქართველოს პირველი ანექსია – 1801 წელს ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების ამბავი.

გაზეთში თავმოყრილია ყველა აჯანყება – ისტორიის განმავლობაში ასეთი სულ 8 შემთხვევა იყო.

მკითხველს გაზეთში დახვდება ამბები 1802 წლის კახეთის აჯანყების, 1804 წლის მთიანეთის აჯანყების, 1810 წლის იმერეთის აჯანყების და 1812 წლის კახეთის მეორე აჯანყების შესახებ.

ამბავი თერგდალეულების, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის და საბჭოთა ანექსიის შესახებ. ამბავი იმაზე, როგორ იბრძოდნენ საქართველოს მოქალაქეები 200 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ.

გაზეთი „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა, პროექტის ფარგლებში – „ერთიანი საქართველო ევროპისთვის“.

გაზეთი იყიდება და მისი ღირებულება 2 ლარია. გაყიდვაში გამოვა გაზეთის სულ 100 ეგზემპლარი. გაზეთის ყიდვის მსურველებმა მიმართეთ „ბათუმელების“ რედაქციას.

ტექსტები საგაზეთოდ მოამზადა ზაზა შენგელიამ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
8 აჯანყება რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ „უწყვეტი ბრძოლა თავისუფლებისთვის“ – ერთჯერადი გამოცემა
