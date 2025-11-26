მთავარი,სიახლეები

ბათუმში 1, 8, 15 და 19 ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტი დროებით იცვლება

26.11.2025 •
ბათუმში 1, 8, 15 და 19 ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტი დროებით იცვლება
ბათუმის მერიის ცნობით, გიორგი ცაბაძის ქუჩაზე (ყოფილი გოგოლის ქუჩა) საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 27 ნოემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით, სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება სევერიანე აჭარელის ქუჩიდან იოსებ ნონეშვილის ქუჩამდე მონაკვეთში.

შეზღუდვის პერიოდში შეიცვლება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის სქემა:

  • №1 სამარშრუტო ხაზი – ბარათაშვილის ქუჩა, ჭავჭავაძის ქუჩა, ბაქოს ქუჩა, ნონეშვილის ქუჩა, სვიშევსკის ქუჩა. უკუმიმართულება – სვიშევსკის ქუჩა, ნონეშვილის ქუჩა, ბაქოს ქუჩა, შავშეთის ქუჩა, წერეთლის ქუჩა.
  • №8 სამარშრუტო ხაზი – წერეთლის ქუჩა, შავშეთის ქუჩა, ბაქოს ქუჩა, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა. უკუმიმართულება – ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა, ბაქოს ქუჩა, ჭავჭავაძის ქუჩა.
  • №15 სამარშრუტო ხაზი – ბარათაშვილის ქუჩა, ჭავჭავაძის ქუჩა, ბაქოს ქუჩა, ნონეშვილის ქუჩა, ქათამაძის ქუჩა. უკუმიმართულება იგივე.
  • №19 სამარშრუტო ხაზი – წერეთლის ქუჩა, შავშეთის ქუჩა, ბაქოს ქუჩა, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა. უკუმიმართულება იგივე.

