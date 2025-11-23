4 მუშა დაიღუპა ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობაზე, სავარაუდოდ მიწა ჩამოიშალა – დეპარტამენტი

ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობისას, სოფელ წკერესთან, საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებისას, სავარაუდოდ, მიწის მასის ჩამოშლის შედეგად, სამშენებლო კომპანიის ხუთი თანამშრომელი [თურქმენეთისა და ჩინეთის მოქალაქეები] მოყვა ჩამოშლილი მასის ქვეშ.
„ნაპოვნია ოთხი ცხედარი, ხოლო ერთი პირი გადაყვანილია კლინიკაში. ადგილზე მობილიზებული არიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ჯგუფები და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები“, – ინფორმაციას საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს.
„ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი კონტრაქტორი კომპანიისგან მოითხოვს უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მაქსიმალურ გამკაცრებას და სამუშაო წარმოებისას რეგულაციების მკაცრად დაცვას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს“, – წერს გზების დეპარტამენტი.
—–
დაახლოებით 1 წლის წინ გზების დეპარტამენტი წერდა, რომ ქვეშეთი-კობის 23 კმ-იანი გზის მშენებლობა, ეტაპობრივად, 2024-2025 წლებში დასრულდებოდა. ამასთან, „პროექტი საქართველოს მთავრობის, აზიის განვითარების ბანკის (ADB) და გვირაბის მშენებლობის ნაწილში – ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია“- აღნიშნული იყო დეპარტამენტის ინფორმაციაში.