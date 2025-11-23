მთავარი,სიახლეები

4 მუშა დაიღუპა ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობაზე, სავარაუდოდ მიწა ჩამოიშალა – დეპარტამენტი

23.11.2025 •
4 მუშა დაიღუპა ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობაზე, სავარაუდოდ მიწა ჩამოიშალა – დეპარტამენტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობისას, სოფელ წკერესთან, საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოებისას, სავარაუდოდ, მიწის მასის ჩამოშლის შედეგად, სამშენებლო კომპანიის ხუთი თანამშრომელი [თურქმენეთისა და ჩინეთის მოქალაქეები] მოყვა ჩამოშლილი მასის ქვეშ.

„ნაპოვნია ოთხი ცხედარი, ხოლო ერთი პირი გადაყვანილია კლინიკაში. ადგილზე მობილიზებული არიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ჯგუფები და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლები“, – ინფორმაციას საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს.

„ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი კონტრაქტორი კომპანიისგან მოითხოვს უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მაქსიმალურ გამკაცრებას და სამუშაო წარმოებისას რეგულაციების მკაცრად დაცვას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი თანაგრძნობას უცხადებს დაღუპულთა ოჯახებს“, – წერს გზების დეპარტამენტი.

ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება.

—–

დაახლოებით 1 წლის წინ გზების დეპარტამენტი წერდა, რომ ქვეშეთი-კობის 23 კმ-იანი გზის მშენებლობა, ეტაპობრივად, 2024-2025 წლებში დასრულდებოდა. ამასთან, „პროექტი საქართველოს მთავრობის, აზიის განვითარების ბანკის (ADB) და გვირაბის მშენებლობის ნაწილში – ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია“- აღნიშნული იყო დეპარტამენტის ინფორმაციაში.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადებულია – გზების დეპარტამენტი
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადებულია – გზების დეპარტამენტი
შემოვლით გზაზე დასაქმებულებმა კომპანიას ოფისის კარი აუჭედეს – „არჩევნების მერე ხელფასი არ აგვიღია“
შემოვლით გზაზე დასაქმებულებმა კომპანიას ოფისის კარი აუჭედეს – „არჩევნების მერე ხელფასი არ აგვიღია“
რიკოთზე ზვავმა 4 მანქანა მოიყოლა, მოძრაობა შეფერხებულია – დეპარტამენტი
რიკოთზე ზვავმა 4 მანქანა მოიყოლა, მოძრაობა შეფერხებულია – დეპარტამენტი
„სამი საათია ჩაკეტილი ვართ, ვითხოვთ შველას“ – ქედაში ცენტრალურ გზაზე მეწყერი ჩამოწვა
„სამი საათია ჩაკეტილი ვართ, ვითხოვთ შველას“ – ქედაში ცენტრალურ გზაზე მეწყერი ჩამოწვა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 აპრილი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 ივლისი

4 მუშა დაიღუპა ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობაზე, სავარაუდოდ მიწა ჩამოიშალა – დეპარტამენტი 23.11.2025
4 მუშა დაიღუპა ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობაზე, სავარაუდოდ მიწა ჩამოიშალა – დეპარტამენტი
ძველი ბათუმის რეაბილიტაციაზე 179 მილიონი უკვე დაიხარჯა – რას აკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 23.11.2025
ძველი ბათუმის რეაბილიტაციაზე 179 მილიონი უკვე დაიხარჯა – რას აკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
მზია ამაღლობელი ირაკლი კობახიძისგან ცრუ ინფორმაციის უარყოფას ითხოვს – დავა სასამართლოში 23.11.2025
მზია ამაღლობელი ირაკლი კობახიძისგან ცრუ ინფორმაციის უარყოფას ითხოვს – დავა სასამართლოში
ჩაქვში ძაღლების თავშესაფრის მოწყობაზე ბათუმის მერიამ მორიგი ტენდერი გამოაცხადა 23.11.2025
ჩაქვში ძაღლების თავშესაფრის მოწყობაზე ბათუმის მერიამ მორიგი ტენდერი გამოაცხადა
ქარტია დაკავებული ჟურნალისტის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს 23.11.2025
ქარტია დაკავებული ჟურნალისტის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 23.11.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში