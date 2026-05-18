ქედაში მაგისტრალის შესაკეთებლად 3,6 მილიონი ლარი იხარჯება – როდის დასრულდება სამუშაოები

ქედის მუნიციპალიტეტში, ბათუმი-ახალციხის ავტომაგისტრალზე მიმდინარე სამუშაოებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3,6 მილიონი ლარი იხარჯება. გზების დეპარტამენტში კონკრეტულ თარიღს არ აზუსტებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ სამუშაოები „უახლოეს დღეებში დასრულდება“.
გზის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები ქედის სოფლების – დოლოგნისა და მახუნცეთის ტერიტორიებზე მიმდინარეობს.
„ძირითადი სამუშაოები ამ დროისთვის დასრულებულია და მხოლოდ მცირედი დეტალებია დარჩენილი. სამუშაოები უახლოეს დღეებში დასრულდება“ – მოგვწერეს „ბათუმელებს“ დღეს, 18 მაისს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან.
გზის ამ მონაკვეთებზე მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით დეპარტამენტმა დღეს ინფორმაციაც გაავრცელა სადაც აღნიშნულია:
„სამუშაოების ფარგლებში, ეწყობა ქვედა და ზედა საყრდენი კედლები, კიუვეტები და წყალგამტარი მილი. მდინარე აჭარისწყალზე ეწყობა ნაპირსამაგრი ქვედა საყრდენი კედელი.
ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობის დასრულების შემდეგ, აღნიშნულ მონაკვეთებზე დაიგება ასფალტ-ბეტონის საფარი, მოეწყობა შესაბამისი საგზაო ნიშნები, ლითონის თვალამრიდები და განხორციელდება გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა.
პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 3 626 414 ლარს შეადგენს.
მთავარ ფოტოზე: ბათუმი-ახალციხის ავტომაგისტრალი ქედის მუნიციპალიტეტში / გზების დეპარტამენტის ფოტო