ქედაში მაგისტრალის შესაკეთებლად 3,6 მილიონი ლარი იხარჯება – როდის დასრულდება სამუშაოები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქედის მუნიციპალიტეტში, ბათუმი-ახალციხის ავტომაგისტრალზე მიმდინარე სამუშაოებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 3,6 მილიონი ლარი იხარჯება. გზების დეპარტამენტში კონკრეტულ თარიღს არ აზუსტებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ სამუშაოები „უახლოეს დღეებში დასრულდება“.

გზის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები ქედის სოფლების – დოლოგნისა და მახუნცეთის ტერიტორიებზე მიმდინარეობს.

„ძირითადი სამუშაოები ამ დროისთვის დასრულებულია და მხოლოდ მცირედი დეტალებია დარჩენილი. სამუშაოები უახლოეს დღეებში დასრულდება“ – მოგვწერეს „ბათუმელებს“ დღეს, 18 მაისს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან.

გზის ამ მონაკვეთებზე მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით დეპარტამენტმა დღეს ინფორმაციაც გაავრცელა სადაც აღნიშნულია:

„სამუშაოების ფარგლებში, ეწყობა ქვედა და ზედა საყრდენი კედლები, კიუვეტები და წყალგამტარი მილი. მდინარე აჭარისწყალზე ეწყობა ნაპირსამაგრი ქვედა საყრდენი კედელი.

ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობის დასრულების შემდეგ, აღნიშნულ მონაკვეთებზე დაიგება ასფალტ-ბეტონის საფარი, მოეწყობა შესაბამისი საგზაო ნიშნები, ლითონის თვალამრიდები და განხორციელდება გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა.

პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 3 626 414 ლარს შეადგენს.

ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდინარე აჭარისწყალის კალაპოტში / საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ფოტოები

მთავარ ფოტოზე: ბათუმი-ახალციხის ავტომაგისტრალი ქედის მუნიციპალიტეტში / გზების დეპარტამენტის ფოტო

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
