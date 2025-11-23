სიახლეები

მზია ამაღლობელი ირაკლი კობახიძისგან ცრუ ინფორმაციის უარყოფას ითხოვს – დავა სასამართლოში

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ხვალ, 24 ნოემბერს, 15:00 საათზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება მზია ამაღლობელის სარჩელი ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ.

ამ სარჩელით მზია ამაღლობელის ადვოკატები ირაკლი კობახიძისგან ითხოვენ მის მიერ გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის უარყოფას საჯაროდ.

საქმე ისაა, რომ „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი, ისე, როგორც სხვა უმაღლესი თანამდებობის პირები, მზია ამაღლობელის დაკავების შემდეგ, მის წინააღმდეგ რეგულარულად ავრცელებენ დეზინფორმაციას, თითქოს მზია ამაღლობელმა „პოლიციელს მიაკრა სტკერი“, თითქოს მზია ამაღლობელი მოქმედებდა „დაკვეთით“, რომ „უცხოელ აგენტებს უნდა დაეკნინებინათ ქართული პოლიცია“ და ასე შემდეგ.

ადვოკატების შეფასებით, ეს განცხადებები არის „მკაფიოდ ცილისმწამებლური ხასიათის და პირდაპირ არღვევს მზია ამაღლობელის უდანაშაულობის პრეზუმფციას, ემსახურება საზოგადოებაში მის მიმართ ნეგატიური განწყობების შექმნას და რაც ყველაზე საგანგაშოა, ახალისებს საზოგადოებას, ირწმუნონ მზია ამაღლობელის დამნაშავეობა/ბრალეულობა მძიმე ძალადობრივ დანაშაულში და უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს მიერ განაჩენის გამოტანამდე, წინასწარი პოზიცია ჩამოიყალიბონ სასამართლოს მიერ ფაქტების შეფასებაზე.

აღნიშნული განცხადებები ემსახურება საქმის განმხილველ მოსამართლეზე და, ზოგადად, სასამართლო ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას“.

საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით აკობიძე განიხილავს. სხდომა გაიმართება #46-ე დარბაზში.

18 ნოემბერს მზია ამაღლობელი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა – ნიკოლაზ მარგველაშვილმა (მომხსენებელი მოსამართლე), მარინა სირაძემ და ნანა ჯოხაძემ 2 წლით პატიმრობაში დატოვეს.

მზია ამაღლობელს 2-წლიანი პატიმრობა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სანქცირებულმა მოსამართლემ, ნინო სახელაშვილმა მიუსაჯა.

„დგებუაძისთვის გაწნილი სილა არ უკავშირდება მის საქმიანობას“ – მზია ამაღლობელის სააპელაციო საჩივარი 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე“ – კლუნების ფონდი მზია ამაღლობელის სააპელაციო განაჩენზე
ადვოკატები უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ მზია ამაღლობელის სააპელაციო განაჩენს
„ამ შენობაში მართლმსაჯულება არ არის“ – მაია მწარიაშვილი
სააპელაციო სასამართლომ მზია ამაღლობელისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა ძალაში დატოვა
4 მუშა დაიღუპა ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობაზე, სავარაუდოდ მიწა ჩამოიშალა – დეპარტამენტი 23.11.2025
ძველი ბათუმის რეაბილიტაციაზე 179 მილიონი უკვე დაიხარჯა – რას აკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 23.11.2025
მზია ამაღლობელი ირაკლი კობახიძისგან ცრუ ინფორმაციის უარყოფას ითხოვს – დავა სასამართლოში 23.11.2025
ჩაქვში ძაღლების თავშესაფრის მოწყობაზე ბათუმის მერიამ მორიგი ტენდერი გამოაცხადა 23.11.2025
ქარტია დაკავებული ჟურნალისტის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს 23.11.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 23.11.2025
