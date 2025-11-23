მზია ამაღლობელი ირაკლი კობახიძისგან ცრუ ინფორმაციის უარყოფას ითხოვს – დავა სასამართლოში

ხვალ, 24 ნოემბერს, 15:00 საათზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილება მზია ამაღლობელის სარჩელი ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ.
ამ სარჩელით მზია ამაღლობელის ადვოკატები ირაკლი კობახიძისგან ითხოვენ მის მიერ გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის უარყოფას საჯაროდ.
საქმე ისაა, რომ „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრი, ისე, როგორც სხვა უმაღლესი თანამდებობის პირები, მზია ამაღლობელის დაკავების შემდეგ, მის წინააღმდეგ რეგულარულად ავრცელებენ დეზინფორმაციას, თითქოს მზია ამაღლობელმა „პოლიციელს მიაკრა სტკერი“, თითქოს მზია ამაღლობელი მოქმედებდა „დაკვეთით“, რომ „უცხოელ აგენტებს უნდა დაეკნინებინათ ქართული პოლიცია“ და ასე შემდეგ.
ადვოკატების შეფასებით, ეს განცხადებები არის „მკაფიოდ ცილისმწამებლური ხასიათის და პირდაპირ არღვევს მზია ამაღლობელის უდანაშაულობის პრეზუმფციას, ემსახურება საზოგადოებაში მის მიმართ ნეგატიური განწყობების შექმნას და რაც ყველაზე საგანგაშოა, ახალისებს საზოგადოებას, ირწმუნონ მზია ამაღლობელის დამნაშავეობა/ბრალეულობა მძიმე ძალადობრივ დანაშაულში და უფლებამოსილი სასამართლო ორგანოს მიერ განაჩენის გამოტანამდე, წინასწარი პოზიცია ჩამოიყალიბონ სასამართლოს მიერ ფაქტების შეფასებაზე.
აღნიშნული განცხადებები ემსახურება საქმის განმხილველ მოსამართლეზე და, ზოგადად, სასამართლო ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას“.
საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით აკობიძე განიხილავს. სხდომა გაიმართება #46-ე დარბაზში.
__
18 ნოემბერს მზია ამაღლობელი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა – ნიკოლაზ მარგველაშვილმა (მომხსენებელი მოსამართლე), მარინა სირაძემ და ნანა ჯოხაძემ 2 წლით პატიმრობაში დატოვეს.
მზია ამაღლობელს 2-წლიანი პატიმრობა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სანქცირებულმა მოსამართლემ, ნინო სახელაშვილმა მიუსაჯა.