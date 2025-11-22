„მეგობარი აქტის“ გეოგლიფის გამო აქტივისტი გარემოს დაცვის დეპარტამენტში დაიბარეს

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი აქტივისტ როსტო ზარანდიას დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოში იბარებს და წერილობით განუმარტავს, რომ ის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინების ტერიტორიაზე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის ფაქტზეა დაბარებული.
რისტომ და კიდევ ერთმა აქტივისტმა ანაკლიის პორტის პროექტის ტერიტორიასთან, მინდორზე, მასშტაბური წარწერა – Megobari act [მეგობარი აქტი] გამოსახეს.
380 მეტრი სიგრძის გეოგლიფის [გამოსახულება მიწაზე] მიზანი ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის „მეგობარი აქტის“ მნიშვნელობის შეხსენება იყო, „მეგობარი აქტი“ სენატში კენჭისყრას ელოდება.კანონპროექტი კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერაა მომზადებული.
წერილის მიხედვით, რომელიც გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან მიიღო, როსტო სამმართველოში 24 ნოემბერს უნდა გამოცხადდეს.
როსტო „ბათუმელებთან“ საუბარში აცხადებს, რომ „არანარი ფენის მოხსნას ადგილი არ ჰქონია.“ მხოლოდ გამოსახულება გამოსახეს და არაფერი გაუტანიათ „ყველაფერი იქვე დარჩა.“
მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა ნებართვის გარეშე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ჯარიმდება. საინტერესოა როგორ განმარტავს ზედამხედველობის დეპარტამენტი რამდენად ჰქონდა ადგილი ამ შემთხვევაში ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას, როცა აქტივისტებს ადგილიდან არაფერი გაუტანიათ და არც გადაუადგილებიათ.
სპეციალისტების განმარტებით ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა ნიშნავს მიწის ზედა ბიოლოგიურად მდიდარი ფენის ამოღებას, მის გადაყრას ან გადატანას.
ზუგდიდელი სამოქალაქო აქტივისტი როსტო ზარანდია არაერთხელ დააჯარიმეს მზია ამაღლობელის სტენსილის დახატვის გამო.