მთავარი,სიახლეები

„მეგობარი აქტის“ გეოგლიფის გამო აქტივისტი გარემოს დაცვის დეპარტამენტში დაიბარეს

22.11.2025 •
„მეგობარი აქტის“ გეოგლიფის გამო აქტივისტი გარემოს დაცვის დეპარტამენტში დაიბარეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი აქტივისტ როსტო ზარანდიას დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოში იბარებს და წერილობით განუმარტავს, რომ ის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინების ტერიტორიაზე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის ფაქტზეა დაბარებული.

რისტომ და კიდევ ერთმა აქტივისტმა ანაკლიის პორტის პროექტის ტერიტორიასთან, მინდორზე, მასშტაბური წარწერა – Megobari act [მეგობარი აქტი] გამოსახეს.

380 მეტრი სიგრძის გეოგლიფის [გამოსახულება მიწაზე] მიზანი ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის „მეგობარი აქტის“ მნიშვნელობის შეხსენება იყო, „მეგობარი აქტი“ სენატში კენჭისყრას ელოდება.კანონპროექტი კონგრესმენ ჯო უილსონის მიერაა მომზადებული. 

წერილის მიხედვით, რომელიც გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან მიიღო, როსტო სამმართველოში 24 ნოემბერს უნდა გამოცხადდეს.

როსტო „ბათუმელებთან“ საუბარში აცხადებს, რომ „არანარი ფენის მოხსნას ადგილი არ ჰქონია.“ მხოლოდ გამოსახულება გამოსახეს და არაფერი გაუტანიათ „ყველაფერი იქვე დარჩა.“

მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა ნებართვის გარეშე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ჯარიმდება. საინტერესოა როგორ განმარტავს ზედამხედველობის დეპარტამენტი რამდენად ჰქონდა ადგილი ამ შემთხვევაში ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას, როცა აქტივისტებს ადგილიდან არაფერი გაუტანიათ და არც გადაუადგილებიათ.

სპეციალისტების განმარტებით ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა ნიშნავს მიწის ზედა ბიოლოგიურად მდიდარი ფენის ამოღებას, მის გადაყრას ან გადატანას. 

ამ თემაზე:

ანაკლიასთან ახლოს 380-მეტრიანი წარწერა, Megobari Act გამოჩნდა – გზავნილი აშშ-ს

ზუგდიდელი სამოქალაქო აქტივისტი როსტო ზარანდია არაერთხელ  დააჯარიმეს მზია ამაღლობელის სტენსილის დახატვის გამო.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთმა ომში ამ დრომდე ნახევარი მილიონი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 ივლისი

გერმანიამ უკრაინას სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი გადასცა

„მეგობარი აქტის“ გეოგლიფის გამო აქტივისტი გარემოს დაცვის დეპარტამენტში დაიბარეს 22.11.2025
„მეგობარი აქტის“ გეოგლიფის გამო აქტივისტი გარემოს დაცვის დეპარტამენტში დაიბარეს
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 ნოემბერი 22.11.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 ნოემბერი
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ფრონტის ხაზზე და რას შეცვლის ტრამპის „სამშვიდობო გეგმა“ – ინტერვიუ 21.11.2025
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ფრონტის ხაზზე და რას შეცვლის ტრამპის „სამშვიდობო გეგმა“ – ინტერვიუ
ქობულეთის შემოვლით გზაზე დაზიანებული სადეფორმაციო ნაკერი ლითონით დაფარეს – როდის იწყება სამუშაოები 21.11.2025
ქობულეთის შემოვლით გზაზე დაზიანებული სადეფორმაციო ნაკერი ლითონით დაფარეს – როდის იწყება სამუშაოები
„ეს ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ურთულესი მომენტია“ – ზელენსკი უკრაინელებს მიმართავს 21.11.2025
„ეს ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ურთულესი მომენტია“ – ზელენსკი უკრაინელებს მიმართავს
კოლონადა და კოშკი კორპუსზე – “ოცნების” დეპუტატი ბათუმის მერიასთან უნებართვო მშენებლობას აგრძელებს 21.11.2025
კოლონადა და კოშკი კორპუსზე – “ოცნების” დეპუტატი ბათუმის მერიასთან უნებართვო მშენებლობას აგრძელებს