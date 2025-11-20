მთავარი,სიახლეები

20.11.2025 •
უცხოეთიდან საქართველოში 318.7 მილიონი აშშ დოლარი გადმოირიცხა – ფულადი გზავნილები ოქტომბერში
უცხოეთიდან საქართველოში 2025 წლის ოქტომბერში 318.71 მილიონი აშშ დოლარი გადმოირიცხა [დაახლოებით 865.6 მილიონი ლარი].

საქართველოს ეროვნული ბანკის [სებ] ინფორმაციით, 2025 წლის ოქტომბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 13.4%-ით [37.6 მილიონი აშშ დოლარით] მეტია 2024 წლის ოქტომბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

„უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 96.4 პროცენტი იმ 26 უმსხვილეს პარტნიორ  ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც გზავნილების მოცულობა ოქტომბერში თითოეულზე 1 მლნ აშშ დოლარს აღემატებოდა,“ – წერს სებ-ი.

ამასთან, უშუალოდ ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში 143.26 მილიონი აშშ დოლარი ჩამოირიცხა, ხოლო დანაჩენი 175.45 მილიონი – სხვა დანარჩენი ქვეყნებიდან.

 2025 წლის ოქტომბერში ყველაზე მეტი თანხა საქართველოში შემდეგი ქვეყნებიდან ჩამოირიცხა: 

აშშ – 59.27 მილიონი აშშ დოლარი

იტალია – 53.17 მილიონი აშშ დოლარი

რუსეთი – 41.32 მილიონი აშშ დოლარი

გერმანია – 29.61 მილიონი აშშ დოლარი

საბერძნეთი – 25.81 მილიონი აშშ დოლარი

ისრაელი – 24.06 მილიონი აშშ დოლარი

თურქეთი – 10.71 მილიონი აშშ დოლარი

სებ-ის ინფორმაციით, 2025 წლის ოქტომბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ 40.8 მილიონი აშშ დოლარი [110.9 მილიონი ლარი] გადაიგზავნა.

————

სამოქალაქო პლატფორმა 2025-ის წარმომადგენელი, ჰიბრიდული ომების მკვლევარი, დავით ძიძიშვილი, რომელიც ამჟამად ბელგიაშია ემიგრაციაში „ბათუმელებთან“ ამბობს, რომ ემიგრანტები ქვეყნის ყველაზე მსხვილი დონორები არიან:

„არ გამოვრიცხავ, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რაღაცა ოდენობის თანხის გადმორიცხვაზე კონტროლი დაწესდეს. ბიძინას არ უნდა, რომ ქვეყანაში არსებობდეს თავისუფალი ფული. ამ დროს რეალურად თავისუფალი ფულის ქვეყანაში შემომტანი არის ქართული ემიგრაცია.“

2 მიზეზი, რისთვისაც „ოცნება“ ემიგრანტებს ხმის უფლებას ართმევს – ინტერვიუ

 

 

