კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ

11.11.2025 •
კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შს სამინისტროს ინფორმაციით, კახეთში სამი პირი დააკავეს, რომლებიც ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ  მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, ყვარელში,  ყოფით საკითხზე დაწყებული  კონფლიქტისას,  ნიკა ზაუტაშვილი, მისი ძმა  – გივი ზაუტაშვილი და ლევან გელაძე, ერთმანეთს  ჯერ სიტყვიერად, შემდგომ კი ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, ამავე დაპირისპირებისას ნიკა ზაუტაშვილმა ლევან გელაძეს ბლაგვი საგნის გამოყენებით სახის არეში დაზიანება მიაყენა.

პოლიციამ სამივე მათგანი ბრალდებულის სახით დააკავა“- წერს შსს.

მათივე ინფორმაციით, ძალადობის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს.

„TV პირველის“ ინფორმაციით, დაკავებული პირები, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები არიან.

კერძოდ, ლევან გელაძე ყვარლის მერის მოადგილეა, გივი ზაუტაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარე, ნიკა ზაუტაშვილი კი მისი ძმაა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
