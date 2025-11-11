კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ

შს სამინისტროს ინფორმაციით, კახეთში სამი პირი დააკავეს, რომლებიც ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ.
„გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, ყვარელში, ყოფით საკითხზე დაწყებული კონფლიქტისას, ნიკა ზაუტაშვილი, მისი ძმა – გივი ზაუტაშვილი და ლევან გელაძე, ერთმანეთს ჯერ სიტყვიერად, შემდგომ კი ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, ამავე დაპირისპირებისას ნიკა ზაუტაშვილმა ლევან გელაძეს ბლაგვი საგნის გამოყენებით სახის არეში დაზიანება მიაყენა.
პოლიციამ სამივე მათგანი ბრალდებულის სახით დააკავა“- წერს შსს.
მათივე ინფორმაციით, ძალადობის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს.
„TV პირველის“ ინფორმაციით, დაკავებული პირები, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები არიან.
კერძოდ, ლევან გელაძე ყვარლის მერის მოადგილეა, გივი ზაუტაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარე, ნიკა ზაუტაშვილი კი მისი ძმაა.