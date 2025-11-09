მთავარი,სიახლეები

09.11.2025 •
ვლადიმერ სტეფანიანს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა – ბაკურიანის სასტუმროების საქმე
შპს „კრისტალ ჯგუფის“ მფლობელს ვლადიმერ სტეფანიანს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა.

მათი ინფორმაციით, კრისტალ ჯგუფში შემავალი შპს „ბაკურიანი ბიზნეს ჯგუფი“-ს ძირითად საქმიანობას დაბა ბაკურიანში სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა და მისი შემდგომი რეალიზაცია წარმოადგენდა.

ვლადიმერ სტეფანიანი, რომელიც ფაქტობრივად ხელმძღვანელობდა საწარმოს ყოველდღიურ საქმიანობას, უხეშად არღვევდა როგორც დაბა ბაკურიანის განაშენიანების გენერალური გეგმით დადგენილ, ასევე, შესაბამისი სამსახურიდან მიღებულ მშენებლობის სანებართვო პირობებს.

უკანონოდ აშენებულ საცხოვრებელ ფართებს კი ეტაპობრივად ასხვისებდა.

აღნიშნული გზით, შპს „ბაკურიანი ბიზნეს ჯგუფმა“ დიდი ოდენობით – 1 894 925 ლარის შემოსავალი მიიღო.

მიღებული დიდი ოდენობით თანხებისათვის კანონიერი სახის მისაცემად, ბრალდებულმა თანხის ნაწილი შპს „ბაკურიანი ბიზნეს ჯგუფი“-ს საბანკო ანგარიშებზე განათავსა, ხოლო ნაწილი პირად საკუთრებაში გადაიტანა, რის შემდგომაც საწარმოს, თავისი და დაკავშირებული პირების სახელზე უძრავ/მოძრავი ქონებები შეიძინა.

დაკავებულს ბრალდება უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე და 194-ე მუხლებით წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად თორმეტ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს“-აცხადებს პროკურატურა.

ვლადიმერ სტეფანიანი გუშინ, 8 ნოემბერს დააკავა პოლიციამ. მას ბაკურიანში, დიდველზე 5 სასტუმრო ტიპის კოტეჯის უკანონო მშენებლობას ედავებიან.

ვლადიმერ სტეფანიანს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა – ბაკურიანის სასტუმროების საქმე
