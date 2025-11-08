„ბაკურიანში 5 სასტუმრო თვითნებურად ააშენა“ – შპს „კრისტალ ჯგუფის“ უფროსი დააკავეს

დღეს 8 ნოემბერს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე „კრისტალ ჯგუფის“ ხელმძღვანელი პირი დააკავეს.
„გამოძიებით დგინდება, რომ „კრისტალ ჯგუფის“ კომერაციული დასახლების ქვეშ გაერთიანებული, შპს „ბაკურიანი ბიზნეს-ჯგუფის“და შპს „ჰოტელს მენეჯმენტ ჯგუფის“ დამფუძნებელმა პირმა, ბორჯომში, დაბა ბაკურიანში, დიდველის ტერიტორიაზე შესაბამისი ნებართვის გარეშე, თვითნებურად ააშენა 5 სასტუმრო აპარტამენტი, მოაწყო კერძო საბაგირო, კერძო სათხილამურო ტრასა და ტობოგანი, რომლის გამოყენების უფლება ჰქონდათ მხოლოდ „კრისტალ ჯგუფის“ მომხმარებლებს.
უნებართვოდ აშენებული სასტუმრო აპარატმენტების რეალიზაციის შედეგად უკანონოდ მიღებულმა შემოსავალმა, რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი შეადგინა.
ამ ეტაპისთვის დადგენილია 1 მილიონ 894 925 ლარის ოდენობით, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი. გამოძიება გრძელდება მათთან შესაძლო კავშირში მყოფი პირების, მათ შორის დანაშაულში ხელშემწყობი საჯარო მოხელეების დადგენის და მხილების მიზნით“-აცხადებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური.
დეველოპერული კომპანია „კრისტალ ჯგუფის“ ხელმძღვანელი ვლადიმერ სტეფანიანი, „ქართული ოცნების“ შემწირველთა სიაშიც გვხვდება.
მან 2021 წელს, „ქართულ ოცნებას“ 50 000 ლარი შესწირა, 2018 წლის არჩევნებზე კი 60 000 ლარი.