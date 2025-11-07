როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 7 ნოემბრის 21 საათიდან 8 ნოემბრის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 19 – 24 გრადუსი სითბო
- ღამით: 8 – 13 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 17 – 22 გრადუსი სითბო
- ღამით: 3 – 8 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 1-2 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +17 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 8-9 ნოემბერს აჭარაში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი.