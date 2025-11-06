„ოცნებას“ სახელმწიფო და მთლიანად საზოგადოება მძევლად ჰყავს აყვანილი” – დიმიტრი ცქიტიშვილი

„ოცნებას“ სახელმწიფო და მთლიანად საზოგადოება მძევლად ჰყავს აყვანილი – ზუსტად ისე, როგორც ამას ჩიხში მოქცეული ტერორისტები აკეთებენ,“ – წერს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი დიმიტრი ცქიტიშვილი.
ყოფილი პარლამენტარი ხსნის, თუ რას ნიშნავს „ქართული ოცნების“ მიერ დაპატიმრებული პოლიტიკოსების მეორედ დაპატიმრება.
„რას ნიშნავს პოლიტიკური რეპრესიების ახალი ეტაპი?
ეს არის ესკალაციის სტრატეგიის ტიპიური მაგალითი, რომელიც პრაქტიკულად ერთადერთი ინსტრუმენტია „ოცნების“ არსენალში საერთაშორისო არენაზე.
რას გულისხმობს „ოცნების“ ესკალაციის სტრატეგია?
ყველა იმ ნაბიჯზე, რასაც „ოცნება“ მიიჩნევს მის მიმართ ზეწოლად (რაც სინამდვილეში პარტნიორების მხრიდან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას წარმოადგენს), ის პასუხობს სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვით და ცდილობს, ამ გზით ევროკავშირი, აშშ-ის ადმინისტრაცია, გერმანიის მთავრობა და სხვები აიძულოს უკან დაიხიონ, აღიარონ არსებული სტატუს-კვო და გადავიდნენ „ოცნებასთან“ ტრანზაქციულ ურთიერთობაზე.
„ოცნებას“ სახელმწიფო და მთლიანად საზოგადოება მძევლად ჰყავს აყვანილი – ზუსტად ისე, როგორც ამას ჩიხში მოქცეული ტერორისტები აკეთებენ.
„ოცნება“ თავისდა უნებურად უკვე შევიდა ესკალაციის ისეთ სპირალში, საიდანაც მისთთვის სასარგებლო გამოსავალი უკვე ნაკლებად სავარაუდოა.
რატომ?
განსხვავებით „ოცნების“ რეჟიმისგან, დემოკრატიული სახელმწიფოები არ მოქმედებენ ერთი ლიდერის ან ლიდერთა ჯგუფის პერსონალური გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
დემოკრატიული სახელმწიფო მოქმედებს ინსტიტუციური დემოკრატიის ფარგლებში დადგენილი წესებით და მკაფიოდ განსაზღვრული პროცედურებით.
ამიტომ ვერანაირი შანტაჟის პირობებში ვერ შეძლებს „ოცნება“ აიძულოს ბრიუსელი, ვაშინგტონი, ბერლინი ან სხვა დემოკრატიული ქვეყნის დედაქალაქი გადადგას მათი პრინციპებისა და დადგენილი პროცედურების საწინააღმდეგო ნაბიჯები.
უფრო მეტიც – „ოცნების“ ასეთი ანტიდემოკრატიული ქმედებები უკუკრეაქციას უფრო იწვევს. ამ გზით „ოცნება“ კიდევ უფრო აღრმავებს საკუთარ იზოლაციას და საერთაშორისო ასპარეზზე შესაძლოა მალე „კეთროვანიც“ კი გახდეს, მათ შორის შესაძლოა რუსეთისთვისაც.
რუსეთსაც კი ისეთი რეჟიმი სჭირდება საქართველოში, რომელიც მათი შავი/სანქცირებული ფულის გათეთრებაში დაეხმარება, დასავლურ ფინანსურ ბაზრებზე დაკავშირებულობით.
არავის სჭირდება ყველასგან მოძულებული რეჟიმი, რომელმაც თავისი ქვეყანა ნაცრისფერ ზონად აქცია და რომელთან ურთიერთობასაც არანაირი პრაქტიკული სარგებელი არ მოაქვს.
ხოდა არის ეს დამდგარი ტოტალიტარიზმი თუ უხეირო დიქტატურის კონვულსიები თავად განსაჯეთ!“ – წერს დიმიტრი ცქიტიშვილი.
დიმიტრი ცქიტიშვილი იყო მე-9 მოწვევის პარლამენტის წევრი „ქართული ოცნებიდან“ და მე-11 მოწვევის პარლამენტის წევრი „გახარია საქართველოდან“. ამჟამად ის არც ერთი პარტიის წევრი არ არის.