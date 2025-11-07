კულტურული მემკვიდრეობა,მთავარი,სიახლეები

„ოცნების“ შემწირველი ბათუმში ისტორიულ სახლებს ანგრევს – ნებართვა მერიამ გასცა

07.11.2025 •
„ოცნების“ შემწირველი ბათუმში ისტორიულ სახლებს ანგრევს – ნებართვა მერიამ გასცა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე ისტორიულ სახლებს ანგრევენ. შპს „ეკოლაინი“ აქ ახალი მრავალბინიანი კორპუსის აშენებას გეგმავს. კომპანიის წილების ასი პროცენტი შპს „ბათმშენს“ ეკუთვნის, რომლის მფლობელიც „ოცნების“ შემწირველი როინ დუმბაძეა. 2023-2025 წლებში როინ დუმბაძემ მმართველ პარტიას 118 000 ლარი შესწირა.

ახალი პროექტი ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩის #38, 38ა,40, 42-ში მდებარე სივრცეს მოიცავს, ქუჩის ამ ნაწილს მეტ-ნაკლებად შენარჩუნებული ჰქონდა ძველი იერსახე, ორსართულიანი სახლებით და ღია აივნებით, რომლებსაც შიდა მხარეს საერთო ეზო ჰქონდა. რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, აქ 13 შენობა უნდა დაანგრიონ.

ჰაიდარ აბაშიძის #38-ში სახლების შემოღობვა დაიწყეს, შიდა ეზოში არსებული შენობების ნგრევა კი უკვე დაწყებულია.

ფოტო: „ბათუმელები“

ადგილზე გვითხრეს, რომ ეზოს ნაწილში ძირითადად ე.წ. ბარაკები იყო განთავსებული, გზის პირას მდებარე ორსართულიანი სახლები კი დაძველდა და დაიბზარა:

„რა თქმა უნდა, მერჩივნა სახლი, მაგრამ დაძველდა, დაბზარულია უკვე. არ მქონდა შესაძლებლობა, რომ გამერემონტებინა, ინვესტორმა კარგი პირობები შემოგვთავაზა, კმაყოფილი ვარ“.

აქ ერთიანი სამშენებლო ფართობის მოსაწყობად შპს „ეკოლაინმა“ რამდენიმე საკადასტრო ერთეული გააერთიანა და მშენებლობისთვის 2738 კვ.მეტრი მიიღო. სამშენებლო დოკუმენტების მიხედვით შპს „ეკოლაინი“ 30-სართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს. შენობის სიმაღლე 101.2 მეტრი იქნება, მშენებლობის ნებართვა 2024 წლის 26 ივლისით თარიღდება.

შეცვლის თუ არა ბათუმის ახალი მერი ქალაქის განაშენიანების პოლიტიკას, ჯერ არ ვიცით. ამ დროისთვის ქალაქს ჯერ ისევ არ აქვს განაშენიანების გენერალური გეგმა და არც კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონებია დამტკიცებული.

ბათუმის მერიაში კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დამტკიცების პროცედურის დაწყება, 2016 წელს მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით, 2018 წელს დააანონსეს. 2021 წელს კი ამ საკითხზე მივიღეთ მორიგი განმარტება, რომ დამცავი ზონების დამტკიცებაზე მერია მას შემდეგ დაიწყებს ზრუნვას, როცა ქალაქს გენგეგმა ექნება.

თუმცა როდის ექნება ქალაქს გენგეგმა, ეს საკითხი ახლაც ისევე გაურკვეველია, როგორც ბოლო ოცი წლის განმავლობაში.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ომბუდსმენმა „ბათუმელების“ საქმეზე ბათუმის მერიას დარღვევა დაუდგინა
ომბუდსმენმა „ბათუმელების“ საქმეზე ბათუმის მერიას დარღვევა დაუდგინა
არჩილ კონცელიძე მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი აღარ არის – საკადრო ცვლილებები ბათუმის მერიაში
არჩილ კონცელიძე მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი აღარ არის – საკადრო ცვლილებები ბათუმის მერიაში
მწყობრიდან გამოსული, ჩაუბარებელი და გაჭიანურებული პროექტები, რომელშიც მილიონები დაიხარჯა
მწყობრიდან გამოსული, ჩაუბარებელი და გაჭიანურებული პროექტები, რომელშიც მილიონები დაიხარჯა
პარკირების პრობლემის ფონზე ბათუმში მერია ბიზნესმენს ავტოსადგომის მოწყობის საშუალებას არ აძლევს
პარკირების პრობლემის ფონზე ბათუმში მერია ბიზნესმენს ავტოსადგომის მოწყობის საშუალებას არ აძლევს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 25 სექტემბერი

ახალი წლის ღამეს რუსეთმა 90 „შაჰედით“ შეუტია უკრაინას

რუსეთმა უკრაინაში მებრძოლი კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის წინააღმდეგ აღძრა საქმე

„რუსებს არ აქვთ მაღალი ტემპი, გარღვევების ძალა არ შესწევთ“ – ინტერვიუ გენერალთან 07.11.2025
„რუსებს არ აქვთ მაღალი ტემპი, გარღვევების ძალა არ შესწევთ“ – ინტერვიუ გენერალთან
მახინჯაურში ხანძრის შედეგად საცხოვრებელი სახლი დაიწვა 07.11.2025
მახინჯაურში ხანძრის შედეგად საცხოვრებელი სახლი დაიწვა
რა ხდება ახლა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში – ნავთობი რუსული კვალით 07.11.2025
რა ხდება ახლა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში – ნავთობი რუსული კვალით
ხულო-თაგოს საბაგირო ისევ გაჩერებულია – 2026 წელს წინასაპროექტო კვლევაა დაგეგმილი 07.11.2025
ხულო-თაგოს საბაგირო ისევ გაჩერებულია – 2026 წელს წინასაპროექტო კვლევაა დაგეგმილი
რატომ ვერ დაასაბუთებს „ოცნება“ საბოტაჟის ბრალდებას – ინტერვიუ 07.11.2025
რატომ ვერ დაასაბუთებს „ოცნება“ საბოტაჟის ბრალდებას – ინტერვიუ
„არის ერთი ნიუანსი“ ნიკო ნერგაძის და თიბისის ერთობლივი YouTube პოდკასტი დაიწყო 07.11.2025
„არის ერთი ნიუანსი“ ნიკო ნერგაძის და თიბისის ერთობლივი YouTube პოდკასტი დაიწყო