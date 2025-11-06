არჩილ კონცელიძე მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი აღარ არის – საკადრო ცვლილებები ბათუმის მერიაში

ბათუმის მერიაში საკადრო ცვლილებებია – მუნიციპალური ინსპექციის უფროსს, არჩილ კონცელიძეს ხელმძღვანელის პოსტი დაატოვებინეს და ბათუმის გამწვანების სამსახურის უფროსად დანიშნეს.
არჩილ კონცელიძე მუნიციპალურ ინსპექციაში ხელმძღვანელად 2019 წელს დაინიშნა, მაშინდელი მერის, ლაშა კომახიძის დროს. მან თანამდებობა არჩილ ჩიქოვანის მერობის დროსაც შეინარჩუნა.
არჩილ კონცელიძე მერიაში სამუშაოდ მისვლამდე ურეხის პოლიციის უფროსი იყო.
მუნიციპალური ინსპექცია 2019 წელს შეიქმნა და მასში ბათუმის მერიამ ყველა საზედამხედველო ფუნქცია გააერთიანა. მათ შორის: მშენებლობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი.
„ბათუმელების” ინფორმაციით, ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ახალი უფროსის თანამდებობაზე დავით მჭედლიძის კანდიდატურა განიხილება.
ცვლილებებია ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაშიც. ყოფილი ხელმძღვანელი ლაშა მიქელაძე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელად გადაიყვანეს, ხოლო მის ადგილას მზია ამაღლობელის საქმის ფიგურანტი, ცრუ მოწმე პოლიციელი არჩილ ანთაძე დანიშნეს.
ამავე თემაზე:
ბათუმის ბულვარის დირექტორად დანიშნეს მზია ამაღლობელის საქმის ცრუ მოწმე პოლიციელი