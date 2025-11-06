მთავარი,სიახლეები

არჩილ კონცელიძე მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი აღარ არის – საკადრო ცვლილებები ბათუმის მერიაში

არჩილ კონცელიძე მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი აღარ არის – საკადრო ცვლილებები ბათუმის მერიაში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიაში საკადრო ცვლილებებია – მუნიციპალური ინსპექციის უფროსს, არჩილ კონცელიძეს ხელმძღვანელის პოსტი დაატოვებინეს და ბათუმის გამწვანების სამსახურის უფროსად დანიშნეს.

არჩილ კონცელიძე მუნიციპალურ ინსპექციაში ხელმძღვანელად 2019 წელს დაინიშნა, მაშინდელი მერის, ლაშა კომახიძის დროს. მან თანამდებობა არჩილ ჩიქოვანის მერობის დროსაც შეინარჩუნა.

არჩილ კონცელიძე მერიაში სამუშაოდ მისვლამდე ურეხის პოლიციის უფროსი იყო.

მუნიციპალური ინსპექცია 2019 წელს შეიქმნა და მასში ბათუმის მერიამ ყველა საზედამხედველო ფუნქცია გააერთიანა. მათ შორის: მშენებლობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი.

„ბათუმელების” ინფორმაციით, ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის ახალი უფროსის თანამდებობაზე დავით მჭედლიძის კანდიდატურა განიხილება.

ცვლილებებია ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაშიც. ყოფილი ხელმძღვანელი ლაშა მიქელაძე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელად გადაიყვანეს, ხოლო მის ადგილას მზია ამაღლობელის საქმის ფიგურანტი, ცრუ მოწმე პოლიციელი არჩილ ანთაძე დანიშნეს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
