სიახლეები

5 ნოემბრის ღამეს სუპერმთვარე გამოჩნდება

03.11.2025 •
5 ნოემბრის ღამეს სუპერმთვარე გამოჩნდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

5 ნოემბერს, ოთხშაბათს, ცაზე სუპერმთვარე გამოჩნდება – მთვარე 2025 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი და კაშკაშა იქნება.

სუპერმთვარეს დედამიწის თანამგზავრს უწოდებენ მაშინ, როცა სავსე მთვარე დედამიწის ელიფსურ ორბიტაზე მოძრაობისას დედამიწასთან ყველაზე ახლო წერტილში აღმოჩნდება და განსაკუთრებით დიდი და კაშკაშა ჩანს ცაზე ჩვენი პლანეტიდან.

სუპერმთვარე წელიწადში მხოლოდ 3-4-ჯერ ჩნდება ცაზე. წელს პირველად სუპერმთვარე 6 ოქტომბერს გამოჩნდა.

„გარდიანი“ წერს, რომ 2025 წლის 5 ნოემბერს მთვარე დედამიწიდან 357 000 კილომეტრზე ოდნავ ნაკლები მანძილით იქნება დაშორებული, რაც მას წლის ყველაზე სავსე მთვარედ აქცევს.

5 ნოემბერს მთვარე საშუალოზე 8%-ით უფრო დიდი და დაახლოებით 16%-ით უფრო კაშკაშა გამოჩნდება.

„ბიბისის“ ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ 5 ნოემბერს 2025 წლის ყველაზე კაშკაშა და სავსე მთვარე იქნება, შემდეგ სუპერმთვარემდე ლოდინი დიდხანს არ დაგვჭირდება, რადგან წლის მესამე და ბოლო სუპერმთვარეს 2025 წლის 4 დეკემბერს ვიხილავთ ცაზე.

________________________

ფოტოზე: სუპერმთვარე 2025 წლის 6 ოქტომბერს, ტაივანი. ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო/EPA

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
რას ნიშნავს ლურჯი სუპერმთვარე, რომლის დანახვაც ამ საღამოს შეგიძლიათ
რას ნიშნავს ლურჯი სუპერმთვარე, რომლის დანახვაც ამ საღამოს შეგიძლიათ
ევროკომისია დოქტორანტების მოსამზადებლად 434 მლნ ევროს გამოყოფს
ევროკომისია დოქტორანტების მოსამზადებლად 434 მლნ ევროს გამოყოფს
ბათუმელი მოსწავლეები STEM სკოლის სტიპენდიატები გახდნენ
ბათუმელი მოსწავლეები STEM სკოლის სტიპენდიატები გახდნენ
გამომგონებელი მოსწავლეები ბათუმიდან, რომლებმაც უნივერსიტეტების დაფინანსება უკვე მოიპოვეს
გამომგონებელი მოსწავლეები ბათუმიდან, რომლებმაც უნივერსიტეტების დაფინანსება უკვე მოიპოვეს

რუსეთში თავს დაესხნენ კუპიანსკის კოლაბორანტ მერს – უკრაინის დაზვერვა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 ნოემბერი

„ერთი კლანი ებრძვის მეორეს“ – რას ამბობენ ბათუმში „ოცნების“ კორუფციასთან ბრძოლაზე 03.11.2025
„ერთი კლანი ებრძვის მეორეს“ – რას ამბობენ ბათუმში „ოცნების“ კორუფციასთან ბრძოლაზე
5 ნოემბრის ღამეს სუპერმთვარე გამოჩნდება 03.11.2025
5 ნოემბრის ღამეს სუპერმთვარე გამოჩნდება
„ამ კანონით ვერცერთი მასწავლებელი ვერ იქნება თავისუფალი“ – ინტერვიუ 03.11.2025
„ამ კანონით ვერცერთი მასწავლებელი ვერ იქნება თავისუფალი“ – ინტერვიუ
რას ჩუქნიან „ოცნების“ მაღალჩინოსნებს მშობლები – ნახევარი მლნ ლარი, ბინა, აგარაკი და სხვა 03.11.2025
რას ჩუქნიან „ოცნების“ მაღალჩინოსნებს მშობლები – ნახევარი მლნ ლარი, ბინა, აგარაკი და სხვა
Le Meridian Batumi- თიბისი ბიზნესდაჯილდოების გამარჯვებული, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის 03.11.2025
Le Meridian Batumi- თიბისი ბიზნესდაჯილდოების გამარჯვებული, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის
რა უპასუხა პაპუაშვილმა შეკითხვას 71 წლის დევნილი ქალის აქციაზე დაკავების შესახებ 03.11.2025
რა უპასუხა პაპუაშვილმა შეკითხვას 71 წლის დევნილი ქალის აქციაზე დაკავების შესახებ