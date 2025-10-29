მთავარი,სიახლეები

მოძრაობა „300 ქალის“ განცხადება ნინო დათაშვილზე
საპროტესტო მოძრაობამ „300 ქალი“ პროკურატურას მიმართა პატიმრობაში მყოფი მასწავლებლის ნინო დათაშვილის შესახებ, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ციხეში დამძიმდა.

„მოვითხოვთ მასწავლებელ ნინო დათაშვილისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა შეიცვალოს უფრო მსუბუქი აღკვეთის ღონისძიებით და ნინო დათაშვილის მიმართ გამოყენებულ იქნას გირაო“ – ნათქვამია საპროტესტო მოძრაობის განცხადებაში. აქვე ვკითხულობთ, რომ განცხადებას ხელს 300-ზე მეტი ქალი აწერს.

28 ოქტომბერს ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR), რომელიც სინდისის პატიმრის, ნინო დათაშვილის უფლებებს იცავს სასამართლოში, ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე განცხადება გაავრცელა.

PHR-ის ცნობით, პენიტენციურ დაწესებულებაში ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა. დღეს, 29 ოქტომბერს, ნინო დათაშვილი თავის სასამართლო პროცესს ვერ ესწრება.

სამოქალაქო აქტივისტი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ნინო დათაშვილი სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმის ბრალდებით 20 ივნისს დააკავეს. პროკურატურა ცდილობს თავდასხმად დააკვალიფიციროს ინციდენტი, რომელიც დათაშვილსა და მანდატურებს შორის მოხდა ნინოს სასამართლოდან ძალის გამოყენებით, იძულებით გაძევებისას. პროკურატურა მას ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე სეკუნდა მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, კერძოდ, საჯარო მოსამსახურეზე – სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმას სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს.

