„ვინც მამა დოროთეს იბარებს, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც“ – არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია

სამების საკათედრო ტაძრის არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია წერს, რომ ხვალ, 29 ოქტომბერს, არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილის საეპარქიო სხდომას თავად და სხვა არქიმანდრიტებიც დაესწრებიან.
არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი მის გამონათქვამებთან დაკავშირებით დაბარებულია საეპარქიო კომისიის სხდომაზე, რომელიც 29 ოქტომბერს, 14:00 საათზე გაიმართება.
„ხვალ, 2 საათზე, მამა დოროთე დაბარებულია საეპარქიო სხდომაზე.
მივდივართ ჩვენც — არქიმანდრიტი ილია, არქიმანდრიტი შიო, იღუმენი ანდრია.
ვინც მამაოს იბარებს პასუხის მოსათხოვად, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც, რადგან ჩვენც იმავეს ვამბობთ და ვქადაგებთ.
ვპასუხობთ კითხვებს და ჩვენგან დასმულ კითხვებზეც ველოდებით პასუხს – ესაა სამართლიანობა. ჩვენი თანადგომა არქიმანდრიტ დოროთე (ყურაშვილს)“ – წერს არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია.
დოროთე ყურაშვილი აცხადებს, რომ აუცილებლად გამოცხადდება საეპარქიო კომისიის სხდომაზე და ჟურნალისტებს სთხოვს, ისინიც შეძლებისდაგვარად მივიდნენ, რათა საპატრიარქოს კარი გაიხსნას ერისთვის.
არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი ხშირად ესწრება საპროტესტო აქციებს და ეხმიანება სინდისის პატიმრების სასამართლო სხდომებსა და „ოცნების“ ძალადობას პროევროპული აქციის მონაწილეებზე.
„ეს ახალგაზრდობა რომც გააჩუმოთ, ქვები დაიწყებენ ყვირილს თქვენს უსამართლობაზე“, – განაცხადა არქიმანდრიტმა 2025 წლის ივნისში.
დოროთე ყურაშვილი ბათუმში მზია ამაღლობელის მხარდასაჭერად სასამართლოზეც იმყოფებოდა.