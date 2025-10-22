პოლიციამ რუსთაველის გამზირზე მინიმუმ 20 მოქალაქე დააკავა

დღეს, 22 ოქტომბერს, პროევროპული პროტესტის 329-ე დღეს, პოლიციამ რუსთაველის გამზირზე მინიმუმ 20 ადამიანი დააკავა.
სამართალდამცავებს პარლამენტთან კორდონი აქვს გაკეთებული იმისათვის, რომ აქციის მონაწილეებმა გზა არ გადაკეტონ.
პოლიცია პერიოდულად აკავებს მოქალაქეებს, თუმცა საპროტესტო აქცია გრძელდება.
შსს აცხადებს, რომ 22 ოქტომბრის ღამეს, ამ დრომდე [21:23 სთ] ადმინისტრაციული წესით დაკავებულია აქციის 20-მდე მონაწილე, „ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა გზის უკანონოდ გადაკეტვის მცდელობაში“.
„რაც შეეხება ახალგაზრდა ქალს, რომელიც არ დაემორჩილა სამართალდამცველთა კანონიერ მოწოდებას, საპატრულო პოლიციის ავტომანქანაზე ავიდა და შეურაცხყოფა მიაყენა სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს, მათ ღირსებასა და მუნდირს, ასევე საზოგადოებას – ის დაკავებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლით, რაც ხულიგნობას გულისხმობს“ – წერს შსს.