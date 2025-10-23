სიახლეები

„12 წელია ვითხოვ დახმარებას“ – შშმ დედა-შვილი აჭარის მთავრობასთან

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„12 წელია ვითხოვ დახმარებას და არავინ ყურადღებას არ მაქცევს, სახლში მაწვიმს, სახურავიც არ მომცეს“, – გვითხრა შადიე მოფინაძემ, რომელსაც აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის შესასვლელთან შეხვდით.

შადიე მოფინაძე 22 ოქტომბერს აჭარის მთავრობაში ითხოვდა შეხვედრას რომელიმე პასუხისმგებელ პირთან.

შადიე და მისი შვილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან. შადიე ეტლით გადაადგილდება. იგი გვიყვება, რომ მის შვილს დამოუკიდებლად გადაადგილება უჭირს, ჩემი ეტლის საზურგეს ხელებით ეყრდნობა, მეც მივყავარ და თვითონაც ასე გადაადგილდებაო.

შადიე მოფინაძე მარტოხელა დედაა და 12 წელია „ოცნების“ მთავრობის ყურადღებას უშედეგოდ ითხოვს.

„ყველანაირად მჭირდება დახმარება, პენსიას ვიღებთ მხოლოდ და სოციალურს 50-50 ლარს…

სახლის კედლები გასამაგრებელია, დახურვა სჭირდება, ავარიულია… ივანიშვილს არ აინტერესებს გლეხი. უყურადღებოდ ვარ ყველანაირად.

მეზობლები მეხმარებიან, ხალხი მეხმარება,“ – გვითხრა შადიე მოფინაძემ.

შადიე მოფინაძეს სახლი ხელვაჩაურში აქვს, ახალსოფელში. იგი ამბობს, რომ რამდენჯერმე მიმართა განცხადებით როგორც ხელვაჩაურის მერიას, ისე აჭარის მთავრობას, მაგრამ ამას შედეგი არ მოჰყოლია.

„სტიქიით დაზარალებულებს ვეხმარებითო, ასე მითხრეს ხელვაჩაურის მერიაში. რა მნიშვნელობა აქვს: მეხი დამეცემა, თუ წყალი დამახრჩობს?

ექიმთან მინდა გავაგზავნო ჩემი შვილი თურქეთში, მეხვეწება, ფეხზე დამაყენეო,“- გვითხრა შადიემ და ისიც გვიამბო, დღესაც როგორი წვალებით გამოიარა გზა ხელვაჩაურიდან აჭარის მთავრობის სახლამდე – სახლიდან ავტობუსამდე, ავტობუსში ასვლა და ჩამოსვლა ეტლით და გზა ავტობუსის გაჩერებიდან აჭარის მთავრობის სახლამდე, რომელიც ადაპტირებული არ არის.

ჟურნალისტებთან გასაუბრების შემდეგ შადიე მოფინაძეს აჭარის მთავრობის აპარატის წარმომადგენელი შეხვდა:

„ხვალ ახალი განცხადება დაგვიტოვეო, ასე მითხრეს, ჯამში უკვე 15 განცხადება მაქვს დაწერილი. დაახლოებით 5 თვის წინ მქონდა დატოვებული განცხადება აჭარის მთავრობაში, მაგრამ არაფერი,“ – გვითხრა შადიე მოფინაძემ შეხვედრის შემდეგ.

„ბათუმელები“ დაუკავშირდა აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის პრესცენტრს. კომენტარის მიღების შემთხვევაში ინფორმაცია განახლდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
