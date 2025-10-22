ვის აქვს მიღებული ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო, სახაროვის პრემია

„ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებელი და დირექტორი, მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის გამარჯვებული გახდა ბელორუს ჟურნალისტ, ანდჟეი პოჩობუტთან ერთად.
საბჭოთა დისიდენტის, ანდრეი სახაროვის სახელობის „სახაროვის პრემია“ 1988 წელს დაარსდა ევროპარლამენტის მიერ.
ეს პრემია ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდოა ადამიანის უფლებების სფეროში.
ჯილდო ყოველწლიურად გაიცემა სხვადასხვა სფეროში გაწეული ძალისხმევისათვის, იქნება ეს ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლების დაცვა, დემოკრატიის განვითარება, კანონის უზენაესობის დაცვა, უმცირესობის უფლებები და საერთაშორისო სამართლის პატივისცემა.
ვის აქვს დღემდე სახაროვის პრემია მიღებული:
სახაროვის პრემია 1988 წელს, როცა ის დაარსდა, პირველად გადაეცა ნელსონ მანდელას, სამხრეთ აფრიკის პირველ პრეზიდენტს და აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლ აქტივისტს.
1992 წელს სახაროვის პრემია მიიღო არგენტინელ მშობელთა ასოციაციამ – „მაისის მოედნის მშობლები“, რომელთაც შვილები დაკარგეს ბინძური ომის [Guerra Sucia en la Argentina] დროს. 1976-1983 წლებში არგენტინის ისტორიაში იყო სახელმწიფოებრივი ტერორიზმის გამოვლინების პერიოდი, როცა მასობრივად იტაცებდნენ ხალხს, აწამებდნენ და სასამართლოს გარეშე ხვრეტდნენ.
1995 წელს სახაროვის პრემია გადაეცა ლეილა ზანას, ქურთული წარმოშობის პოლიტიკოსს ქალს. ის ციხეში 10 წლით ჩასვეს იმის გამო, რომ თურქეთის პარლამენტში რამდენიმე სიტყვა წარმოთქვა ქურთულ ენაზე.
2003 წელს სახაროვის პრემია მიენიჭა კოფი ანანს, განელ დიპლომატს, გაეროს რიგით მეშვიდე გენერალურ მდივანს. კოფი ანანი ასევე არის ნობელის პრემიის 2001 წლის ლაურეატი.
2004 წელს სახაროვის პრემია გადაეცა ბელარუსის ჟურნალისტთა ასოციაციას, ხოლო 2005 წელს სახაროვი გადასცეს საფრანგეთში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“. ეს ორგანიზაცია მხარს უჭერს პრესის თავისუფლებას და იცავს ჟურნალისტების უფლებებს მთელს მსოფლიოში.
2008 წელს სახაროვი გადაეცა ჩინელ აქტივისტსა და დისიდენტს ჰუ ცზიას, „4 ივლისის ასოციაციის“ ხელმძღვანელს.
2009 წელს სახაროვის პრემია გადაეცა საზოგადოება „მემორიალს“, ადამიანის უფლებათა დამცველ გავლენიან ორგანიზაციას.
2011 წელს სახაროვის პრემია გადასცეს არაბული გაზაფხულის აქტივისტებს, ადამიანის უფლებების დამცველებს ეგვიპტიდან, ლიბიიდან, სირიიდან და ტუნისიდან.
2013 წელს სახაროვის პრემიის გამარჯვებული გახდა მალალა იუსუფზაი, პაკისტანელი ქალთა უფლებების დამცველი და განათლების საკითხების აქტივისტი.
2015 წელს სახაროვის პრემია გადასცეს რაიფ ბადავს, არაბ მწერალს და აქტივისტს, რომელიც დაპატიმრებული იყო საუდის არაბეთის რელიგიურ საქმეთა პოლიციის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციების გამო.
2020 წელს სახაროვის პრემია გადასცეს ბელარუსის დემოკრატიულ ოპოზიციას.
2021 წელს სახაროვის პრემიის მფლობელი გახდა ალექსეი ნავალნი, რუსი ოპოზიციონერი, „კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის“ დამაარსებელი.
2022 წელს სახაროვის პრემიის მფლობელი გახდა უკრაინელი ხალხი. დაჯილდოების ცერემონიაზე წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი უკრაინის თავისუფლებისთვის დაღუპულ უკრაინელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დაჯილდოების ცერემონიალში ონლაინ მონაწილეობდა.
2023 წელს სახაროვის პრემიის მფლობელი გახდა მაჰსა ამინი და მოძრაობა „ქალი, სიცოცხლე, თავისუფლება“.
2024 წელს სახაროვის პრემია გადაეცა ვენესუელელ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს – მარია კორინა მაჩადოს და ედმუნდო გონსალესს.
2025 წელს სახაროვის პრემია გადაეცა ქართველ ჟურნალისტ მზია ამაღლობელს და ბელორუს ჟურნალისტ ანდჟეი პოჩობუტს.
