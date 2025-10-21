მთავარი,სიახლეები

21.10.2025
შუახევში „ღამის შოუს ბენდს“ 30 612 ლარს გადაუხდიან კონცერტისთვის



„შუახევობა-2025“-ში მონაწილეობისთვის „ღამის შოუს ბენდს“ აჭარის ბიუჯეტიდან 30 612 ლარს გადაუხდიან. შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობისთვის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს აჭარის კულტურის სამინისტრომ მიმართა.

რით არის განპირობებული შესყიდვის საჭიროება? – ამ კითხვაზე პასუხად აჭარის კულტურის სამინისტრო წერს, რომ „შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხრიდან გამოითქვა თხოვნა „ღამის შოუს ბენდის“ მიწვევის თაობაზე“. 

რაც შეეხება შესყიდვის ღირებულებას, სამინისტრო განაცხადში აღნიშნავს, რომ ის „განისაზღვრა წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვებით“ [ინვოისით].

„საკონცერტო მომსახურება [გადასახადების ჩათვლით]. კონცერტი გაგრძელდება 90 წუთის განმავლობაში. სულ შესრულდება 15 სიმღერა, მათ შორის 8 საავტორო“ – წერია ინვოისში.

აჭარის კულტურის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის უფროსის, ნათია ბლაგიძის 10 ოქტომბრის მოხსენებითი ბარათით ირკვევა, რომ „2025 წლის 26 სექტემბერს და 8 ოქტომბერს, აჭარის კულტურის სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის, ომარ ტაკიძის კორესპონდენციები, რომლებიც ეხება მიმდინარე წლის 28 ოქტომბერს შუახევის მუნიციპალიტეტში ტრადიციული სახალხო დღესასწაულის – „შუახევობა-2025“- ფინანსური მხარდაჭერის საკითხს.“

აჭარის არალეგიტიმური მთავრობის მინისტრ ელისო ბოლქვაძეს ამავე მოხსენებითი ბარათით აცნობეს, რომ „წარმოდგენილი ღონისძიების ორგანიზებისთვის საჭირო თანხა ჯამურად შეადგენს 76 ათას 62 ლარს და 24 თეთრს“. აქედან:

  • „ღამის შოუს ბენდის“ ჰონორარისთვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 30 612.24 ლარს;
  • ღონისძიების ორგანიზების უზრუნველსაყოფად კი გამოყოფილი უნდა იქნეს 45 450 ლარი.

აჭარის კულტურის სამინისტროს 2025 წელს გამარტივებული შესყიდვით რამდენიმე ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული გასართობი მომსახურებების შესყიდვაზე. მათ შორისაა:

  • „ღამის შოუს ბენდის“ მონაწილეობა „შუამთობაზე“, 2025 წლის აგვისტოში, ხულოს მუნიციპალიტეტის ღორჯომის ხეობაში [ზორტიყელში] – გადახდილია 30 729 ლარი;
  • ჯგუფ „ურსას“ მონაწილეობა „ხელვაჩაურის დღეებში“, 2025 წლის სექტემბერში – გადახდილია 34 000 ლარი;
  • „კახაბერი და ხანუმების“ მონაწილეობა 2025 წლის აგვისტოში „შუამთობაზე“ [ბეშუმში] – გადახდილია 29 500 ლარი;
  • ჯგუფ „ურსას“ მონაწილეობა 2025 წლის აგვისტოში „შუამთობაზე“ [ბეშუმსა და ჩირუხში] – გადახდილია 60 000 ლარი;
  • ჯგუფ „გორდელას“ მონაწილეობა 2025 წლის აგვისტოში „შუამთობაზე“ [ჩირუხში] – გადახდილია 16 000 ლარი.

ფეისბუქის რეაქცია ხელვაჩაურში „ღამის შოუს ბენდის“ კონცერტზე – „გზაზე ჩემი სიმაღლე ორმოებია“

 

 

 

 

 

 

 



