“დავდგეთ ერთად რუსთაველზე” – „თავისუფლების მოედანი“ მოქალაქეებს მიმართავს მივიდნენ რუსთაველზე

19 ოქტომბერს, 20:00 საათზე, „დავდგეთ რუსთაველზე ერთად“, – პოლიტიკური პარტია „თავისუფლების მოედანი“ მოქალაქეებს მიმართავს მივიდნენ რუსთაველის გამზირზე და ასე გააპროტესტონ რეპრესიული კანონი.
„ქართულმა ოცნებამ“ ორ დღეში მიიღო კანონი, რომელი კანონიც პროტესტში მონაწილე ადამიანებს მთელ რიგ შეზღუდვებს უწესებს.
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში შესული საკანონმდებლო ცვლილებები „ოცნების“ პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და 16 ოქტომბერს მიიღო.
დღეს, 19 ოქტომბერს, სადამსჯელო მექანიზმი აამოქმედა და პროევროპული საპროტესტო აქციების მონაწილეების ნაწილი დააკავა.
კერძოდ, შსს-ს ინფორმაციით, დღეს, 19 ოქტომბერს, პოლიციამ „14 სამართალდამრღვევი პირი დააკავა, ხოლო 13 პირის მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება“.
„გუშინ, 2025 წლის 18 ოქტომბერს, საკანონმდებლო ორგანოს წინ შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა დემონსტრანტების სიმცირის მიუხედავად, ხელოვნურად გადაკეტეს ტრანსპორტის სავალი ნაწილი და შეაფერხეს მოძრაობა.
აღნიშნული ქმედებით აქციის მონაწილეებმა დაარღვიეს შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონის მე-11 პრიმა მუხლის მოთხოვნები,“ – თქვა დღეს გამართულ ბრიფინგზე შსს-ს წარმომადგენელმა.