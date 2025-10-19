მთავარი,სიახლეები

“დავდგეთ ერთად რუსთაველზე” – „თავისუფლების მოედანი“ მოქალაქეებს მიმართავს მივიდნენ რუსთაველზე

19.10.2025 •
“დავდგეთ ერთად რუსთაველზე” – „თავისუფლების მოედანი“ მოქალაქეებს მიმართავს მივიდნენ რუსთაველზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

19 ოქტომბერს, 20:00 საათზე, „დავდგეთ რუსთაველზე ერთად“, – პოლიტიკური პარტია „თავისუფლების მოედანი“ მოქალაქეებს მიმართავს მივიდნენ რუსთაველის გამზირზე და ასე გააპროტესტონ რეპრესიული კანონი.

„ქართულმა ოცნებამ“ ორ დღეში მიიღო კანონი, რომელი კანონიც პროტესტში მონაწილე ადამიანებს მთელ რიგ შეზღუდვებს უწესებს.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში შესული საკანონმდებლო ცვლილებები „ოცნების“ პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და 16 ოქტომბერს მიიღო.

დღეს, 19 ოქტომბერს, სადამსჯელო მექანიზმი აამოქმედა და პროევროპული საპროტესტო აქციების მონაწილეების ნაწილი დააკავა.

კერძოდ, შსს-ს ინფორმაციით, დღეს, 19 ოქტომბერს, პოლიციამ „14 სამართალდამრღვევი პირი დააკავა, ხოლო 13 პირის მიმართ მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება“.

„გუშინ, 2025 წლის 18 ოქტომბერს, საკანონმდებლო ორგანოს წინ შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა დემონსტრანტების სიმცირის მიუხედავად, ხელოვნურად გადაკეტეს ტრანსპორტის სავალი ნაწილი და შეაფერხეს მოძრაობა.

აღნიშნული ქმედებით აქციის მონაწილეებმა დაარღვიეს შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონის მე-11 პრიმა მუხლის მოთხოვნები,“ – თქვა დღეს გამართულ ბრიფინგზე შსს-ს წარმომადგენელმა.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“დაუყოვნებლივ გაათავისუფლეთ ვახო სანაია” – ეთიკის ქარტია
“დავდგეთ ერთად რუსთაველზე” – „თავისუფლების მოედანი“ მოქალაქეებს მიმართავს მივიდნენ რუსთაველზე
ვახო სანაიას დაკავება მედიის და სიტყვის თავისუფლების უხეში დარღვევაა – კოალიცია
„ფორმულას“ განცხადება ვახო სანაიას დაკავებაზე
მივიღეთ გადაწყვეტილება, ელჩი კონსულტაციისთვის გავიწვიოთ – გერმანიის საგარეო
„ფერი არ იყოს წითელი ან ყვითელი“ – 4 ჯიპს ყიდულობს აჭარის უმაღლესი საბჭო, გამოყოფილია 289 ათასი ლარი